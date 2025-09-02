Как поддержать иммунитет ребенка ранней осенью?

Педиатр НИИ педиатрии имени К.Е. Фараджевой Министерства здравоохранения Нурана Гусейнова рассказывает в интервью о том, что такое для педиатра понятие «ранняя осень», какие рекомендации можно дать по питанию детей в этом месяце, о средствах защиты от солнца в этот период… - Учитывая, что теплая погода сохранится и в сентябре, этот период является прекрасной возможностью для детей насладиться природой, укрепить иммунитет и набраться сил перед новым учебным годом. Важно максимально использовать осенние дары природы - сезонные фрукты и овощи. Несмотря на постепенное сокращение светового дня, все еще есть возможность проводить время на свежем воздухе, наслаждаться солнечной энергией и свежим воздухом. Это положительно влияет на поддержание физической активности детей.

- Нужно ли соблюдать особый режим в сентябре? - В сентябре особенно важно правильно выстроить режим дня детей в связи с началом нового учебного года. Как и летом, рекомендуется ложиться спать до 22:00, поскольку организм ребенка постоянно развивается, а синтез гормона роста происходит преимущественно в первые часы раннего сна. Правильный режим сна также способствует балансу других гормонов, укреплению иммунитета и хорошей подготовке к новому учебному году. - Какие рекомендации вы можете дать относительно питания детей в этом месяце? - Необходимо максимально включить в рацион свежие сезонные фрукты и овощи (например, яблоки, груши, гранат, виноград и др.). Учитывая, что все еще наблюдается жаркая погода, важно следить за водным балансом ребенка. Когда ребенок идет в школу или во время длительных прогулок, обязательно ему нужно иметь с собой чистую питьевую воду. Также следует обратить внимание на условия хранения продуктов питания, так как в жаркую погоду бактерии быстро размножаются. - Какие средства защиты от солнца следует использовать в этот период? - Несмотря на то что на дворе сентябрь, однако все еще жарко, а солнце по-прежнему активно. Поэтому особенно днем на улице обязательно надевайте головной убор от солнца и используйте солнцезащитный крем (SPF 30+), подходящий вашему типу кожи. Крем следует наносить не только на лицо, но и на все участки тела, открытые солнцу. Одежда должна быть легкой, дышащей, из натуральных тканей и светлых тонов. - В какое время суток рекомендуете детям находиться на улице? - Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 16:00, когда солнце наиболее активно. Оптимальное время – раннее утро и поздний вечер. Для прогулок лучше выбирать тенистые места и территории с большим количеством зелени.