Как поддержать иммунитет ребенка ранней осенью?

Педиатр НИИ педиатрии имени К.Е. Фараджевой Министерства здравоохранения Нурана Гусейнова рассказывает в интервью о том, что такое для педиатра понятие «ранняя осень», какие рекомендации можно дать по питанию детей в этом месяце, о средствах защиты от солнца в этот период…
- Учитывая, что теплая погода сохранится и в сентябре, этот период является прекрасной возможностью для детей насладиться природой, укрепить иммунитет и набраться сил перед новым учебным годом. Важно максимально использовать осенние дары природы - сезонные фрукты и овощи. Несмотря на постепенное сокращение светового дня, все еще есть возможность проводить время на свежем воздухе, наслаждаться солнечной энергией и свежим воздухом. Это положительно влияет на поддержание физической активности детей.
- Нужно ли соблюдать особый режим в сентябре?
- В сентябре особенно важно правильно выстроить режим дня детей в связи с началом нового учебного года. Как и летом, рекомендуется ложиться спать до 22:00, поскольку организм ребенка постоянно развивается, а синтез гормона роста происходит преимущественно в первые часы раннего сна. Правильный режим сна также способствует балансу других гормонов, укреплению иммунитета и хорошей подготовке к новому учебному году.
- Какие рекомендации вы можете дать относительно питания детей в этом месяце?
- Необходимо максимально включить в рацион свежие сезонные фрукты и овощи (например, яблоки, груши, гранат, виноград и др.). Учитывая, что все еще наблюдается жаркая погода, важно следить за водным балансом ребенка. Когда ребенок идет в школу или во время длительных прогулок, обязательно ему нужно иметь с собой чистую питьевую воду. Также следует обратить внимание на условия хранения продуктов питания, так как в жаркую погоду бактерии быстро размножаются.
- Какие средства защиты от солнца следует использовать в этот период?
- Несмотря на то что на дворе сентябрь, однако все еще жарко, а солнце по-прежнему активно. Поэтому особенно днем на улице обязательно надевайте головной убор от солнца и используйте солнцезащитный крем (SPF 30+), подходящий вашему типу кожи. Крем следует наносить не только на лицо, но и на все участки тела, открытые солнцу. Одежда должна быть легкой, дышащей, из натуральных тканей и светлых тонов.
- В какое время суток рекомендуете детям находиться на улице?
- Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 16:00, когда солнце наиболее активно. Оптимальное время – раннее утро и поздний вечер. Для прогулок лучше выбирать тенистые места и территории с большим количеством зелени.
- Что бы вы посоветовали родителям, отправляющимся на море/бассейн с детьми?
- В сентябре температура воды и воздуха может быть еще подходящей для купания. Однако следует обратить внимание на температуру воды. Если вода холодная (ниже 22°C), температура тела ребенка может упасть ниже нормы, что может привести к судорогам и другим нежелательным состояниям. После купания ребенка следует его немедленно протереть полотенцем, а также сменить одежду. Детям следует быть осторожнее во время купания в бассейне, поскольку погода уже относительно прохладная в вечернее и ночное время по сравнению с предыдущими месяцами. А это, в свою очередь, приводит к снижению температуры воды, и иногда, несмотря на теплую погоду на следующий день, она не достигает температуры, подходящей для купания детей. В таких случаях рекомендуется использовать специальные термометры для контроля температуры воды. Время купания не должно превышать 15-20 минут. Не рекомендуется есть до и сразу после купания. Важно тщательно ополоснуть ребенка после купания в море/бассейне.
- И в заключение что бы Вы посоветовали родителям?
- Помимо вышеперечисленного, следует соблюдать правила гигиены. Соблюдение элементарных правил гигиены защищает желудочно-кишечный тракт от заболеваний. Например, после прогулки детям обязательно следует мыть руки. Соблюдая эти правила, вы сможете максимально эффективно провести отпуск, зарядиться энергией и сохранить здоровье в предстоящие времена года.