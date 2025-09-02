USD 1.7000
EUR 1.9879
RUB 2.1122
Подписаться на уведомления
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Супружеская пара пыталась ввезти в Баку 1,5 миллиона

12:14 2487

Таможенники Сургута задержали супружескую пару при попытке вывоза более 1,5 млн рублей наличными во время вылета в Баку, сообщают российские СМИ.

Пассажиры проходили через «зеленый коридор», заявив об отсутствии подлежащих декларированию товаров, однако при досмотре багажа и ручной клади у них обнаружили незадекларированную крупную сумму в рублях и азербайджанских манатах, превышающих норму.

В отношении нарушителей возбуждено административное дело, излишек денежных средств изъят.

Согласно российскому законодательству, без декларирования разрешается вывозить не более $10 тыс. на человека. При превышении этой суммы предусмотрена административная ответственность, при превышении вдвое — уголовная.

Как отмечают СМИ, это крупнейший случай недекларирования наличных, выявленный Тюменской таможней с начала 2025 года.

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине обновлено 14:08
14:08 590
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 700
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 629
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин видео
13:16 1425
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 2050
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов фото
11:25 3588
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема; все еще актуально
1 сентября 2025, 22:03 6279
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
11:41 2652
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция
00:06 7986
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция; все еще актуально
1 сентября 2025, 21:10 2821
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так считают в ISW
11:20 3585

ЭТО ВАЖНО

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине обновлено 14:08
14:08 590
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 700
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 629
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин видео
13:16 1425
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 2050
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов фото
11:25 3588
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема; все еще актуально
1 сентября 2025, 22:03 6279
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
11:41 2652
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция
00:06 7986
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция; все еще актуально
1 сентября 2025, 21:10 2821
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так считают в ISW
11:20 3585
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться