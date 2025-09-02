Супружеская пара пыталась ввезти в Баку 1,5 миллиона

Таможенники Сургута задержали супружескую пару при попытке вывоза более 1,5 млн рублей наличными во время вылета в Баку, сообщают российские СМИ.

Пассажиры проходили через «зеленый коридор», заявив об отсутствии подлежащих декларированию товаров, однако при досмотре багажа и ручной клади у них обнаружили незадекларированную крупную сумму в рублях и азербайджанских манатах, превышающих норму.

В отношении нарушителей возбуждено административное дело, излишек денежных средств изъят.

Согласно российскому законодательству, без декларирования разрешается вывозить не более $10 тыс. на человека. При превышении этой суммы предусмотрена административная ответственность, при превышении вдвое — уголовная.

Как отмечают СМИ, это крупнейший случай недекларирования наличных, выявленный Тюменской таможней с начала 2025 года.