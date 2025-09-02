Структурные изменения в Миннауки и образования

Как сообщает издание Azərbaycan müəllimi, в структуре департамента созданы два сектора: сектор по работе со СМИ и сектор по цифровым коммуникациям, с учреждениями и партнерами.

Внесены изменения в структуру отдела по связям с общественностью и коммуникациям Министерства науки и образования.

Руководство сектором по цифровым коммуникациям, работе с учреждениями и партнерами поручено заместителю начальника отдела Айле Гасановой-Мамедовой, а на должность заведующей сектором по работе со СМИ назначена главный консультант отдела Биллура Гаджизаде.

Создание новых секторов способствует укреплению сотрудничества со средствами массовой информации, учреждениями и партнерами, а также более эффективной организации деятельности министерства на цифровых медиаплатформах. В то же время этот шаг направлен на надлежащее и оперативное информирование общественности об основных направлениях деятельности министерства, координацию деятельности подведомственных агентств в СМИ, а также на укрепление как информационного обмена, так и отношений с общественностью посредством стратегий цифровых медиа.