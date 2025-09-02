USD 1.7000
Структурные изменения в Миннауки и образования

12:33 909

Внесены изменения в структуру отдела по связям с общественностью и коммуникациям Министерства науки и образования.

Как сообщает издание Azərbaycan müəllimi, в структуре департамента созданы два сектора: сектор по работе со СМИ и сектор по цифровым коммуникациям, с учреждениями и партнерами.

Руководство сектором по цифровым коммуникациям, работе с учреждениями и партнерами поручено заместителю начальника отдела Айле Гасановой-Мамедовой, а на должность заведующей сектором по работе со СМИ назначена главный консультант отдела Биллура Гаджизаде.

Создание новых секторов способствует укреплению сотрудничества со средствами массовой информации, учреждениями и партнерами, а также более эффективной организации деятельности министерства на цифровых медиаплатформах. В то же время этот шаг направлен на надлежащее и оперативное информирование общественности об основных направлениях деятельности министерства, координацию деятельности подведомственных агентств в СМИ, а также на укрепление как информационного обмена, так и отношений с общественностью посредством стратегий цифровых медиа.

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине обновлено 14:08
14:08 593
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 700
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 630
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин видео
13:16 1427
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 2052
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов фото
11:25 3589
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема; все еще актуально
1 сентября 2025, 22:03 6279
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
11:41 2655
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция
00:06 7988
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция; все еще актуально
1 сентября 2025, 21:10 2822
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так считают в ISW
11:20 3588

