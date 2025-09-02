Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения

Армия РФ готовится к осеннему наступлению, о чем свидетельствует масштабная перегруппировка российских сил на фронте. Предположительно, российское командование сосредотачивает усилия на захвате остальной части Донецкой области. Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Как отметили аналитики, российское военное командование передислоцировало относительно «элитные» подразделения морской пехоты и воздушно-десантных сил (ВДВ) в Донецкую область из северной Сумской области и Херсонского направления.
Тем временем украинские военные, которые воюют на Покровском направлении, сообщили о прибытии бойцов 155-й бригады морской пехоты из Курской области. Как указывают в ISW, сообщения о передислокации свидетельствуют о том, что российское наступление осенью 2025 года будет сосредоточено на усилиях по захвату остальной части Донецкой области, в частности, в районах Доброполья, Покровска и Константиновки.
Российские военные, говорят в ISW, активизировали попытки охватить Покровск, продвинуться в Доброполье и обойти украинские укрепления с запада.
Между тем украинские СМИ сообщают, что ВСУ зачистили поселок Удачное Донецкой области и установили там флаг Украины.
В отчете ISW также говорится, что российские войска незначительно продвинулись на Купянском направлении, но не имеют прогресса в Сумской и Харьковской областях, а также на Боровском, Лиманском и Северском направлениях, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
В сводке ISW отмечается, что 1 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские «Z-блогеры» утверждали, что армия РФ продвинулась в пределах Юнаковки (к северо-востоку от Сум) и что ВСУ контратаковали вблизи Юнаковки и Андреевки.
На севере Харьковской области российские военные также не закрепились. На Купянском направлении российским войскам удалось продвинуться. Украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил 1 сентября, что российские войска продвинулись на северо-восток от Купянска вблизи международной границы и на север от Купянска. Также Машовец заявил, что российские войска захватили населенный пункт Кондрашовку, но не закрепились там.
Бригада ВСУ, действующая на Купянском направлении, сообщила, что российское военное командование недавно изменило тактику пехоты: они регулярно используют тепловизионные плащи днем и ночью, чтобы избежать обнаружения.
Представитель 11-го армейского корпуса Украины подполковник Дмитрий Запорожец заявил, что российские войска, вероятно, готовят масштабное наступление на Северском направлении к осенне-зимнему сезону дождей.
Также сообщается, что российским войскам удалось продвинуться на Новопавловском направлении и на запад Запорожской области.
Замкомандира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» Святослав Паламар в интервью «Украинской правде» сказал, что бойцам «Азова» удалось улучшить оборону фронта на Покровском направлении и сейчас там ситуация лучше, чем месяц назад. Паламар отметил, что «мы их (россиян) разбиваем, они заходят на восстановление, дальше быстро пополняются и снова заходят». Вместе с тем, по его словам, в целом ситуация намного лучше, чем была до того, когда туда зашли «азовцы».