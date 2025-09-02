Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения

Армия РФ готовится к осеннему наступлению, о чем свидетельствует масштабная перегруппировка российских сил на фронте. Предположительно, российское командование сосредотачивает усилия на захвате остальной части Донецкой области. Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW). Как отметили аналитики, российское военное командование передислоцировало относительно «элитные» подразделения морской пехоты и воздушно-десантных сил (ВДВ) в Донецкую область из северной Сумской области и Херсонского направления.

Тем временем украинские военные, которые воюют на Покровском направлении, сообщили о прибытии бойцов 155-й бригады морской пехоты из Курской области. Как указывают в ISW, сообщения о передислокации свидетельствуют о том, что российское наступление осенью 2025 года будет сосредоточено на усилиях по захвату остальной части Донецкой области, в частности, в районах Доброполья, Покровска и Константиновки. Российские военные, говорят в ISW, активизировали попытки охватить Покровск, продвинуться в Доброполье и обойти украинские укрепления с запада. Между тем украинские СМИ сообщают, что ВСУ зачистили поселок Удачное Донецкой области и установили там флаг Украины.