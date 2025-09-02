Спецпоезд с Ким Чен Ыном прибыл в Пекин

Спецпоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном прибыл в Пекин, где северокорейский руководитель примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Об этом во вторник сообщает агентство «Ренхап».
«Поезд, в котором, как предполагается, находится Ким Чен Ын, прибыл на железнодорожную станцию в китайской столице», — отмечается в сообщении.
Состав отправился из Пхеньяна накануне. В ночь на вторник радиостанция «Голос Кореи» сообщила, что спецпоезд пересек границу с КНР.
По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина Ким Чен Ына сопровождают представители ЦК Трудовой партии Кореи и правительства. Поездка станет его первым участием в многостороннем дипломатическом форуме.
Торжественные мероприятия в Пекине пройдут 3 сентября. На площади Тяньаньмэнь состоится военный парад, ожидается участие лидеров 26 государств.