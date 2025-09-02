USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

США расписались в своем бессилии

12:44 1205

США хотят скорейшего прекращения боевых действий в Украине, однако Вашингтон не имеет действенных рычагов, чтобы заставить стороны прекратить войну. Об этом заявил постоянный представитель Соединенных штатов при НАТО Мэттью Уитакер.

«Я считаю, что Соединенные Штаты ясно обозначили, что хотят окончания этой войны. Мы хотим прекращения боевых действий. Но это все очень наивно, полагать, что США могут прийти и приказать остановить боевые действия», – заявил Уитакер, выступая на Бледском форуме в Словении.

Постпред отметил, что США не располагают механизмами, способными немедленно остановить боевые действия. Тем не менее Вашингтон намерен и далее прилагать усилия для достижения устойчивого мира в Украине.

Уитакер посетовал, что Европа постоянно пытается перенести ответственность в вопросе Украины на США. Так, по его словам, европейские страны не намерены изымать замороженные активы в размере 200 млрд евро, принадлежащие России.

«Это только один пример. Каждый раз, когда я говорю о таких мерах, я получаю ответ: «Ты прав, но мы не будем этого делать». Вы могли бы [сделать это], взяв на себя большой риск. Но почему-то все ждут, что Соединенные Штаты возьмут на себя большие риски», – указал постпред.

По его словам, необходимо искать пути к мирной сделке. Он указал, что нечестно требовать от США, чтобы они в одиночку урегулировали эту ситуацию. Он также призвал Европу оказывать большее давление на обе стороны и не ждать односторонних мер от США.

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине обновлено 14:08
14:08 605
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 711
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 634
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин видео
13:16 1431
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 2060
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов фото
11:25 3595
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема; все еще актуально
1 сентября 2025, 22:03 6280
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
11:41 2658
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция
00:06 7993
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция; все еще актуально
1 сентября 2025, 21:10 2822
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так считают в ISW
11:20 3589

