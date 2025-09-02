США расписались в своем бессилии

США хотят скорейшего прекращения боевых действий в Украине, однако Вашингтон не имеет действенных рычагов, чтобы заставить стороны прекратить войну. Об этом заявил постоянный представитель Соединенных штатов при НАТО Мэттью Уитакер.

«Я считаю, что Соединенные Штаты ясно обозначили, что хотят окончания этой войны. Мы хотим прекращения боевых действий. Но это все очень наивно, полагать, что США могут прийти и приказать остановить боевые действия», – заявил Уитакер, выступая на Бледском форуме в Словении.

Постпред отметил, что США не располагают механизмами, способными немедленно остановить боевые действия. Тем не менее Вашингтон намерен и далее прилагать усилия для достижения устойчивого мира в Украине.

Уитакер посетовал, что Европа постоянно пытается перенести ответственность в вопросе Украины на США. Так, по его словам, европейские страны не намерены изымать замороженные активы в размере 200 млрд евро, принадлежащие России.

«Это только один пример. Каждый раз, когда я говорю о таких мерах, я получаю ответ: «Ты прав, но мы не будем этого делать». Вы могли бы [сделать это], взяв на себя большой риск. Но почему-то все ждут, что Соединенные Штаты возьмут на себя большие риски», – указал постпред.

По его словам, необходимо искать пути к мирной сделке. Он указал, что нечестно требовать от США, чтобы они в одиночку урегулировали эту ситуацию. Он также призвал Европу оказывать большее давление на обе стороны и не ждать односторонних мер от США.