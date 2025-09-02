USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Мелеющий Каспий угрожает нефтегазовым операциям

12:43 1035

Снижение уровня воды в Каспийском море затрудняет прием судов в морских портах.

Об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на закрытии Молодежной локальной конференции ООН по изменению климата (LCOY Azerbaijan 2025).

По его словам, процесс обмеления Каспия продолжается и, согласно прогнозам, будет усиливаться. Это приводит к мелководью в портах, проблемам с приемом судов и выгрузкой грузов. Кроме того, снижение уровня моря негативно отражается на биоразнообразии, вызывает гибель живых организмов и образование новых островов. Под угрозой оказываются и нефтегазовые операции в акватории.

Бабаев также обратил внимание на глобальную проблему таяния ледников. За последние 20 лет в мире растаяло около 7% ледников, причем особенно интенсивное сокращение наблюдается на Большом Кавказе.

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине обновлено 14:08
14:08 608
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 712
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 634
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин видео
13:16 1431
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 2060
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов фото
11:25 3596
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема; все еще актуально
1 сентября 2025, 22:03 6280
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
11:41 2658
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция
00:06 7994
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция; все еще актуально
1 сентября 2025, 21:10 2822
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так считают в ISW
11:20 3589

