Мелеющий Каспий угрожает нефтегазовым операциям

Об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на закрытии Молодежной локальной конференции ООН по изменению климата (LCOY Azerbaijan 2025).

По его словам, процесс обмеления Каспия продолжается и, согласно прогнозам, будет усиливаться. Это приводит к мелководью в портах, проблемам с приемом судов и выгрузкой грузов. Кроме того, снижение уровня моря негативно отражается на биоразнообразии, вызывает гибель живых организмов и образование новых островов. Под угрозой оказываются и нефтегазовые операции в акватории.

Бабаев также обратил внимание на глобальную проблему таяния ледников. За последние 20 лет в мире растаяло около 7% ледников, причем особенно интенсивное сокращение наблюдается на Большом Кавказе.