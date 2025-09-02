В скромности Трампу не откажешь

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет мечты получить Нобелевскую премию мира. «Нет», - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистки портала The Daily Caller.

По словам президента США, он всего лишь хочет, чтобы к нему и его заслугам «относились справедливо». Трамп добавил, что с начала второго президентского срока благодаря ему удалось «остановить и предотвратить семь конфликтов по всему миру». «Никому такого не удавалось. Но, как говорится, что есть, то есть», - сказал Трамп.

В середине августа телекомпания NBC со ссылкой на представителя Белого дома сообщала, что Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, но не думает, что ему это удастся. До этого норвежские СМИ отмечали, что американский президент звонил по поводу Нобелевской премии министру финансов Норвегии, экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Представитель Белого дома подтвердил, что Трамп общался со Столтенбергом по телефону, однако не уточнил, чему был посвящен разговор.