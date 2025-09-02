USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

В скромности Трампу не откажешь

12:56 960

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет мечты получить Нобелевскую премию мира. «Нет», - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистки портала The Daily Caller.

По словам президента США, он всего лишь хочет, чтобы к нему и его заслугам «относились справедливо». Трамп добавил, что с начала второго президентского срока благодаря ему удалось «остановить и предотвратить семь конфликтов по всему миру». «Никому такого не удавалось. Но, как говорится, что есть, то есть», - сказал Трамп.

В середине августа телекомпания NBC со ссылкой на представителя Белого дома сообщала, что Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, но не думает, что ему это удастся. До этого норвежские СМИ отмечали, что американский президент звонил по поводу Нобелевской премии министру финансов Норвегии, экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Представитель Белого дома подтвердил, что Трамп общался со Столтенбергом по телефону, однако не уточнил, чему был посвящен разговор.

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
14:08 614
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 720
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 635
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
13:16 1438
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 2064
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
11:25 3600
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер
1 сентября 2025, 22:03 6280
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
11:41 2658
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит
00:06 7994
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит?
1 сентября 2025, 21:10 2822
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так
11:20 3589

