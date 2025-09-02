Масштабная антиазербайджанская кампания в России

С территории Российской Федерации развернута масштабная антиазербайджанская информационная кампания. Об этом говорится в заявлении Комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам.

Отмечается, что кампания началась сразу после трансляции интервью c президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саудовском телеканале «Аль-Арабия» 27 августа.

«В ходе мониторинга установлено, что ответ президента Азербайджана, основанный на исторических фактах, на вопрос ведущего о Зангезурском коридоре был вырван из контекста и представлен российскому читателю в сфальсифицированном или искаженном виде», — говорится в заявлении.

Комиссия подчеркивает, что кампания направлена на разжигание антиазербайджанской пропаганды в российском обществе и осуществляется через телеканалы, новостные сайты, социальные сети и радикально настроенных лиц, обладающих определенным влиянием.

«В рамках кампании широко используются такие платформы, как Facebook, Instagram и X, деятельность которых запрещена или ограничена в России. Активно задействованы профили и боты в соцсетях, созданные от имени граждан других стран», — указывается в заявлении.

Кроме того, отмечается, что одним из ключевых элементов кампании стал выбор азербайджанского сегмента социальных сетей в качестве площадки для таргетированной рекламы с размещением угроз, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

«Отметим, что такие отвратительные кампании никак не влияют на общественное мнение в Азербайджане. Подобная деятельность лишь усиливает неприязнь в российском обществе ложными фактами и ведет к необоснованной вражде с соседними государствами. Корни беспокоящего Россию синдрома «русофобии» следует искать в деятельности Z-блогеров», - говорится в заявлении.

Комиссия по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам совместно с соответствующими государственными органами «внимательно отслеживает эти недружественные действия в отношении Азербайджана и продолжает принимать соответствующие превентивные меры».