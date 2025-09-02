USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Сербы требуют перемен

Десятки тысяч человек приняли участие в протестных акциях по всей Сербии, включая Белград, сообщает Reuters.

Акции памяти, посвященные шестнадцати погибшим при обрушении крыши железнодорожного вокзала в Нови-Саде в ноябре 2024 года, прошли в Нови-Саде, Крагуеваце, Алексинаце и Белграде. Участники связывают трагедию с коррупцией и требуют досрочных парламентских выборов для смены власти и устранения с политической сцены Сербской прогрессивной партии президента Александара Вучича.

Агентство отмечает, что многомесячные протесты подрывают доверие к Вучичу и его партии. В ответ на требования о досрочных выборах президент заявил, что «демократические страны не могут менять график выборов каждый раз при возникновении протестов», поскольку это «нанесло бы ущерб самим гражданам».

В свою очередь, в МВД Сербии сообщили, что несогласованные акции прошли на 38 площадках по всей стране, в них приняли участие около 20 тысяч человек, из которых более 9 тысяч – в Белграде. По информации ведомства, движение транспорта было заблокировано на 18 участках.

Правоохранители зафиксировали инцидент в Нови-Саде у факультета спорта и физического воспитания, где около 280 человек попытались силой проникнуть в здание. В МВД отметили, что «часть протестующих была в масках, а в адрес полицейских звучали грубые оскорбления».

В ведомстве подчеркнули, что после двух предупреждений полиция действовала в рамках закона. Во время разгона протестующих в сотрудников бросали пиротехнические средства, дымовые шашки и камни. Один полицейский получил травму, двое граждан обратились за медицинской помощью.

Правоохранители пресекли попытку проникновения в здание и задержали трех участников инцидента, двое из которых были взяты под стражу. МВД заявило, что «полиция не потерпит насилия и нападений на сотрудников и будет решительно и законно реагировать, чтобы обеспечить безопасность граждан и стабильность в Сербии».

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит?
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так
