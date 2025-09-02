USD 1.7000
EUR 1.9879
RUB 2.1122
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Иностранец пытался пересечь границу Азербайджана из Армении

13:10 998

Гражданин Ирака задержан при попытке незаконного пересечения государственной границы из Армении в Азербайджан. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 сентября на территории отдельной пограничной дивизии «Губадлы». Пограничный наряд заметил нарушителя, который пытался пересечь границу со стороны Армении.

«В результате оперативных мероприятий, проведенных в сложной горно-лесистой местности с труднопроходимым рельефом, был задержан гражданин Ирака Али Эмад Атталлах Бадрави, 2002 года рождения. По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия», — отметили в ГПС.

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине обновлено 14:08
14:08 626
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 730
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 638
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин видео
13:16 1447
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 2073
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов фото
11:25 3602
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема; все еще актуально
1 сентября 2025, 22:03 6282
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
11:41 2661
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция
00:06 7994
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция; все еще актуально
1 сентября 2025, 21:10 2822
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так считают в ISW
11:20 3590

