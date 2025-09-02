USD 1.7000
EUR 1.9879
RUB 2.1122
Подписаться на уведомления
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну

13:21 642

Президент США Дональд Трамп считает, что продолжение боевых действий в секторе Газа наносит ущерб Израилю и его интересам, прежде всего в части общественного мнения и отношения с другими странами. Об этом он заявил в интервью порталу The Daily Caller.

«Им придется покончить с этой войной, она вредит Израилю, в этом нет никаких сомнений. Возможно, они и выигрывают войну, но они не выигрывают в мире общественного мнения, знаете, это вредит им», - сказал Трамп.

Президент США добавил, что за последнее время действия Израиля на Ближнем Востоке в том числе ослабили влияние лоббистов страны в Конгрессе. По мнению Трампа, 15-20 лет назад у Израиля были самые мощные лоббистские ресурсы в Конгрессе, но теперь их влияние ослабевает: «У них был полный контроль над Конгрессом, а теперь у них его нет, знаете, я как-то удивляюсь этому».

Президент США подчеркнул, что, по его мнению, никто до него не делал для Израиля столько, сколько уже сделали он и его администрация. Трамп также указал, что за почти два года общественность на Западе стала забывать об ужасах атак ХАМАС на мирных израильтян 7 октября 2023 года, за которыми последовали боевые действия в секторе Газа.

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине обновлено 14:08
14:08 634
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 735
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 643
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин фото; видео
13:16 1454
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 2076
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов фото
11:25 3604
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема; все еще актуально
1 сентября 2025, 22:03 6282
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
11:41 2663
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция
00:06 7997
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция; все еще актуально
1 сентября 2025, 21:10 2822
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так считают в ISW
11:20 3591

ЭТО ВАЖНО

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине обновлено 14:08
14:08 634
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 735
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 643
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин фото; видео
13:16 1454
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 2076
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов фото
11:25 3604
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема; все еще актуально
1 сентября 2025, 22:03 6282
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
11:41 2663
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция
00:06 7997
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция; все еще актуально
1 сентября 2025, 21:10 2822
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так считают в ISW
11:20 3591
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться