Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну

Президент США Дональд Трамп считает, что продолжение боевых действий в секторе Газа наносит ущерб Израилю и его интересам, прежде всего в части общественного мнения и отношения с другими странами. Об этом он заявил в интервью порталу The Daily Caller.

«Им придется покончить с этой войной, она вредит Израилю, в этом нет никаких сомнений. Возможно, они и выигрывают войну, но они не выигрывают в мире общественного мнения, знаете, это вредит им», - сказал Трамп.

Президент США добавил, что за последнее время действия Израиля на Ближнем Востоке в том числе ослабили влияние лоббистов страны в Конгрессе. По мнению Трампа, 15-20 лет назад у Израиля были самые мощные лоббистские ресурсы в Конгрессе, но теперь их влияние ослабевает: «У них был полный контроль над Конгрессом, а теперь у них его нет, знаете, я как-то удивляюсь этому».

Президент США подчеркнул, что, по его мнению, никто до него не делал для Израиля столько, сколько уже сделали он и его администрация. Трамп также указал, что за почти два года общественность на Западе стала забывать об ужасах атак ХАМАС на мирных израильтян 7 октября 2023 года, за которыми последовали боевые действия в секторе Газа.