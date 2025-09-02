Провал переговоров Ирана и МАГАТЭ

Представители Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели два раунда переговоров, однако по их итогам соглашение достигнуто не было. Об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

«На данный момент состоялись два раунда переговоров на уровне заместителя генерального директора агентства с участием представителей Министерства иностранных дел и Организации по атомной энергии Ирана, но конкретных результатов пока нет», – заявил он на пресс-конференции.

По его словам, диалог с МАГАТЭ продолжается, однако регламент сотрудничества в текущих условиях находится на рассмотрении, и решение о дальнейшем проведении переговоров еще не принято.

Ранее Багаи отметил, что европейские страны утратили самостоятельность и следуют политике администрации президента США Дональда Трампа в вопросах иранской ядерной программы. Он предупредил, что в случае возобновления санкций Совета Безопасности ООН против Тегерана Иран рассмотрит возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом представитель МИД подчеркнул, что «незаконные атаки» Израиля вызвали гнев иранского населения и снизили уровень доверия между МАГАТЭ и Ираном. По его словам, в нынешних условиях у иранских властей практически отсутствует пространство для дипломатических маневров.