Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Провал переговоров Ирана и МАГАТЭ

Представители Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели два раунда переговоров, однако по их итогам соглашение достигнуто не было. Об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

«На данный момент состоялись два раунда переговоров на уровне заместителя генерального директора агентства с участием представителей Министерства иностранных дел и Организации по атомной энергии Ирана, но конкретных результатов пока нет», – заявил он на пресс-конференции.

По его словам, диалог с МАГАТЭ продолжается, однако регламент сотрудничества в текущих условиях находится на рассмотрении, и решение о дальнейшем проведении переговоров еще не принято.

Ранее Багаи отметил, что европейские страны утратили самостоятельность и следуют политике администрации президента США Дональда Трампа в вопросах иранской ядерной программы. Он предупредил, что в случае возобновления санкций Совета Безопасности ООН против Тегерана Иран рассмотрит возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом представитель МИД подчеркнул, что «незаконные атаки» Израиля вызвали гнев иранского населения и снизили уровень доверия между МАГАТЭ и Ираном. По его словам, в нынешних условиях у иранских властей практически отсутствует пространство для дипломатических маневров.

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине обновлено 14:08
14:08 638
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 739
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 644
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин фото; видео
13:16 1456
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 2077
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов фото
11:25 3606
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема; все еще актуально
1 сентября 2025, 22:03 6283
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
11:41 2664
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция
00:06 7997
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция; все еще актуально
1 сентября 2025, 21:10 2822
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так считают в ISW
11:20 3593

