Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Президент Финляндии сравнил свою страну с Украиной

13:39 358

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна победила в войне с СССР в 1944 году, поскольку сохранила независимость. Его слова приводит журнал The Economist.

«Мы все равно считаем, что победили, потому что сохранили свою независимость», — сказал Стубб.

По его словам, Украина в настоящий момент находится даже в лучшем положении, чем «разрушенная, нищая и не получавшая поддержки извне» Финляндия в 1944 году, поскольку у Киева есть союзники, которые работают над гарантиями безопасности и продолжают оказывать ему экономическую помощь.

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине обновлено 14:08
14:08 641
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 745
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 644
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин фото; видео
13:16 1459
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 2080
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов фото
11:25 3608
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема; все еще актуально
1 сентября 2025, 22:03 6283
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
11:41 2666
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция
00:06 7997
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция; все еще актуально
1 сентября 2025, 21:10 2822
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так считают в ISW
11:20 3596

