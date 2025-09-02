Президент Финляндии сравнил свою страну с Украиной

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна победила в войне с СССР в 1944 году, поскольку сохранила независимость. Его слова приводит журнал The Economist.

«Мы все равно считаем, что победили, потому что сохранили свою независимость», — сказал Стубб.

По его словам, Украина в настоящий момент находится даже в лучшем положении, чем «разрушенная, нищая и не получавшая поддержки извне» Финляндия в 1944 году, поскольку у Киева есть союзники, которые работают над гарантиями безопасности и продолжают оказывать ему экономическую помощь.