Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине

Перекрытие поставок газа Украине «может помочь ей осознать, что в нарушении чужих интересов есть пределы», заявил российский президент Владимир Путин во время переговоров со словацким лидером Робертом Фицо.
«Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», - сказал Путин.
Ранее словацкий премьер говорил о том, что Словакия обладает «моральным правом» остановить поставки газа Украине. Он отмечал, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод в населенном пункте Вояны на востоке республики. По его словам, у Словакии «есть право рассматривать методы прекращения поставок иностранного газа на Украину, поскольку поставки оказывают еще большее давление на цены на газ».
*** 13:40
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо провели встречу в Пекине, сообщает ТАСС.
Переговоры состоялись на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.
«Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы, ваша команда, ваше правительство. Она дает положительный результат. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели», — заявил Путин на встрече с Фицо.
Президент России отметил, что Москва остается надежным поставщиком энергоносителей, а словацкие компании продолжают успешно работать на российском рынке, что, по его словам, полезно для экономики Братиславы.
Во время беседы Фицо поинтересовался самочувствием российского лидера. Путин ответил: «Если я жив — это уже хорошо».
Словацкий премьер поблагодарил Путина за гостеприимство, оказанное в ходе визита делегации его страны на парад Победы в Москве.
Ранее Фицо сообщил, что в пятницу, 5 сентября, у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.