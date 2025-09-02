Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине

Перекрытие поставок газа Украине «может помочь ей осознать, что в нарушении чужих интересов есть пределы», заявил российский президент Владимир Путин во время переговоров со словацким лидером Робертом Фицо.

«Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», - сказал Путин.

Ранее словацкий премьер говорил о том, что Словакия обладает «моральным правом» остановить поставки газа Украине. Он отмечал, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод в населенном пункте Вояны на востоке республики. По его словам, у Словакии «есть право рассматривать методы прекращения поставок иностранного газа на Украину, поскольку поставки оказывают еще большее давление на цены на газ».