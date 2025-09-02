USD 1.7000
EUR 1.9879
RUB 2.1122
Подписаться на уведомления
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине

обновлено 14:08
14:08 643

Перекрытие поставок газа Украине «может помочь ей осознать, что в нарушении чужих интересов есть пределы», заявил российский президент Владимир Путин во время переговоров со словацким лидером Робертом Фицо.

«Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», - сказал Путин.

Ранее словацкий премьер говорил о том, что Словакия обладает «моральным правом» остановить поставки газа Украине. Он отмечал, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод в населенном пункте Вояны на востоке республики. По его словам, у Словакии «есть право рассматривать методы прекращения поставок иностранного газа на Украину, поскольку поставки оказывают еще большее давление на цены на газ».

*** 13:40 

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо провели встречу в Пекине, сообщает ТАСС.

Переговоры состоялись на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

«Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы, ваша команда, ваше правительство. Она дает положительный результат. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели», — заявил Путин на встрече с Фицо.

Президент России отметил, что Москва остается надежным поставщиком энергоносителей, а словацкие компании продолжают успешно работать на российском рынке, что, по его словам, полезно для экономики Братиславы.

Во время беседы Фицо поинтересовался самочувствием российского лидера. Путин ответил: «Если я жив — это уже хорошо».

Словацкий премьер поблагодарил Путина за гостеприимство, оказанное в ходе визита делегации его страны на парад Победы в Москве.

Ранее Фицо сообщил, что в пятницу, 5 сентября, у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине обновлено 14:08
14:08 644
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 747
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 645
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин фото; видео
13:16 1460
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 2083
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов фото
11:25 3611
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема; все еще актуально
1 сентября 2025, 22:03 6283
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
11:41 2666
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция
00:06 7997
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция; все еще актуально
1 сентября 2025, 21:10 2822
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так считают в ISW
11:20 3596

ЭТО ВАЖНО

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине обновлено 14:08
14:08 644
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 747
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 645
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин фото; видео
13:16 1460
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 2083
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов фото
11:25 3611
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема; все еще актуально
1 сентября 2025, 22:03 6283
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
11:41 2666
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция
00:06 7997
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция; все еще актуально
1 сентября 2025, 21:10 2822
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так считают в ISW
11:20 3596
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться