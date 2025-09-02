USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

akart удостоен двух международных наград от International Finance Awards

13:46 145

Организация A-Solutions Elektron Pul Təşkilatı, действующая на основе лицензии №001 Центрального банка Азербайджанской Республики, достигла успеха на международной арене. Инновационное финансовое решение akart стало победителем престижной премии International Finance Awards сразу в двух номинациях: «Лучший новый бесконтактный кошелек» и «Самое инновационное решение в области виртуальных карт FinTech».

Этот успех подчеркивает инновационную стратегию развития A-Solutions, ориентированную на потребности клиентов и уникальных решений в сфере цифровых финансов.

Генеральный директор A-Solutions Гасан Гасанов отметил: «Полученные награды являются подтверждением качества нашего продукта и результатом усилий, направленных на постоянное совершенствование пользовательского опыта с помощью инноваций. Наша цель - упрощать жизнь клиентов, предоставляя им доступные и удобные финансовые решения. Этот успех стал возможен благодаря лояльности наших клиентов, упорной работе команды и постоянной поддержке партнеров».

С целью расширения доступа к цифровым финансовым услугам по всему Азербайджану A-Solutions непрерывно внедряет новые функции для пользователей akart. Одним из ключевых нововведений является сервис микрокредитирования Tamamla, который позволяет пользователям получать небольшие кредиты в полностью онлайн-режиме. Решение, разработанное на специальной модели оценки заявок, упрощает доступ к финансовым услугам и помогает оперативно покрывать повседневные потребности клиентов.

В рамках игровой кампании Tap («Найди свой шанс с akart!»)  клиенты выиграли денежные призы и интернет-бонусы, делая повседневные расходы более выгодными. В связи с высоким спросом кампания планируется к регулярному запуску для пользователей.

С 1 сентября akart обновил программу кэшбэк-лояльности, предоставив пользователям возможность выбирать категории в соответствии с их интересами и образом жизни. Этот динамичный подход вместе с расширенным выбором категорий и увеличенным месячным лимитом обеспечивает более персонализированный и удобный опыт для пользователей.

Кроме того, в сотрудничестве с AZAL Miles akart стал первым финтехом в Азербайджане, который позволяет клиентам использовать накопленные мили не только для путешествий, но и для оплаты мобильной связи и коммунальных услуг.

Также с помощью сервиса aKredit пользователи теперь могут получить до 25 тыс. AZN наличного кредита всего за две минуты в режиме онлайн, без необходимости посещать банк.

Эти проекты не только укрепили позицию akart на рынке цифровых финансовых решений в Азербайджане, но и позволили предложить клиентам более удобные и доступные услуги. A-Solutions продолжает работать над улучшением пользовательского опыта, внедряя новые функции в быстро развивающейся сфере цифровых финансов.

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
14:08 648
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 752
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 647
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
13:16 1461
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 2087
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
11:25 3612
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер
1 сентября 2025, 22:03 6283
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
11:41 2668
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит
00:06 7998
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит?
1 сентября 2025, 21:10 2822
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так
11:20 3596

