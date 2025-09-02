USD 1.7000
EUR 1.9879
RUB 2.1122
Подписаться на уведомления
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Путин о нападении России на Европу

13:48 755

НАТО «пыталась поглотить почти все постсоветское пространство», Россия «вынуждена была на это реагировать», заявил российский президент Владимир Путин.

Президент РФ также назвал утверждения о планах нападения России на Европу «полной чушью, не имеющей под собой оснований»: «Утверждения Европы о якобы планах России на нее напасть - это провокация или полная некомпетентность».

Путин назвал страны НАТО «специалистами по фильмам ужасов» из-за «страшилок» о России.

Российский президент также заявил, что во время встречи на Аляске с лидером США Дональдом Трампом обсуждал «варианты обеспечения безопасности Украины после завершения конфликта» и выразил уверенность в «возможности найти консенсус в вопросе обеспечения безопасности Украины».

Путин добавил, что Россия «никогда не возражала против членства Украины в ЕС, а НАТО - это другой вопрос».

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине обновлено 14:08
14:08 651
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 756
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 649
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин фото; видео
13:16 1464
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 2089
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов фото
11:25 3614
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема; все еще актуально
1 сентября 2025, 22:03 6284
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
11:41 2671
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция
00:06 7999
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция; все еще актуально
1 сентября 2025, 21:10 2824
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так считают в ISW
11:20 3599

ЭТО ВАЖНО

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине обновлено 14:08
14:08 651
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 756
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 649
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин фото; видео
13:16 1464
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 2089
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов фото
11:25 3614
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема; все еще актуально
1 сентября 2025, 22:03 6284
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
11:41 2671
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция
00:06 7999
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция; все еще актуально
1 сентября 2025, 21:10 2824
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так считают в ISW
11:20 3599
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться