Путин о нападении России на Европу

НАТО «пыталась поглотить почти все постсоветское пространство», Россия «вынуждена была на это реагировать», заявил российский президент Владимир Путин.

Президент РФ также назвал утверждения о планах нападения России на Европу «полной чушью, не имеющей под собой оснований»: «Утверждения Европы о якобы планах России на нее напасть - это провокация или полная некомпетентность».

Путин назвал страны НАТО «специалистами по фильмам ужасов» из-за «страшилок» о России.

Российский президент также заявил, что во время встречи на Аляске с лидером США Дональдом Трампом обсуждал «варианты обеспечения безопасности Украины после завершения конфликта» и выразил уверенность в «возможности найти консенсус в вопросе обеспечения безопасности Украины».

Путин добавил, что Россия «никогда не возражала против членства Украины в ЕС, а НАТО - это другой вопрос».