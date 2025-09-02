Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка

Галицкий суд Львова решил заключить Михаила Сцельникова, обвиняемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, под стражу на два месяца.

Во время общения с журналистами в зале суда подозреваемый назвал свои действия «личной местью украинской власти».

Он также опроверг информацию о том, что его шантажировали российские спецслужбы.

«Это неправда. Все, что я хочу, чтобы сейчас поскорее вынесли приговор. Да, я признаю, я его убил. И хочу просить, чтобы меня обменяли на военнопленных, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына», — признался подозреваемый.

Отвечая на вопрос о том, почему он убил именно Парубия, мужчина сказал, что нардеп «был рядом».

«Если бы я жил в Виннице, значит, был бы Петя (вероятно, речь идет об экс-президенте Украины Петре Порошенко)», — добавил подозреваемый.