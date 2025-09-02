USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка

обновлено 16:17
16:17 2881

Галицкий суд Львова решил заключить Михаила Сцельникова, обвиняемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, под стражу на два месяца.

*** 14:40 

Подозреваемый в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия признался журналистам в совершенном преступлении.

Во время общения с журналистами в зале суда подозреваемый назвал свои действия «личной местью украинской власти».

Он также опроверг информацию о том, что его шантажировали российские спецслужбы.

«Это неправда. Все, что я хочу, чтобы сейчас поскорее вынесли приговор. Да, я признаю, я его убил. И хочу просить, чтобы меня обменяли на военнопленных, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына», — признался подозреваемый.

Отвечая на вопрос о том, почему он убил именно Парубия, мужчина сказал, что нардеп «был рядом».

«Если бы я жил в Виннице, значит, был бы Петя (вероятно, речь идет об экс-президенте Украины Петре Порошенко)», — добавил подозреваемый.

Путин встретился и с Вучичем
Путин встретился и с Вучичем видео
16:39 400
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция; все еще актуально
00:06 8624
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий; все еще актуально
1 сентября 2025, 23:54 8069
Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка
Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка обновлено 16:17
16:17 2882
Дневная атака России на Киев
Дневная атака России на Киев обновлено 14:30
14:30 3153
Эрдоган и Пезешкиан на ходу поговорили о Южном Кавказе
Эрдоган и Пезешкиан на ходу поговорили о Южном Кавказе видео
14:23 1857
Фицо резко высказался о Евросоюзе на встрече с Путиным
Фицо резко высказался о Евросоюзе на встрече с Путиным обновлено 14:58
14:58 3228
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 3482
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 1612
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин фото; видео
13:16 3427
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 3697

