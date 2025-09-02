USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Израильские военные оставили Хеврон без мэра

15:10

Израильские военные арестовали мэра Хеврона Тайсира Абу Снейна во время обыска в его доме, сообщают палестинские СМИ.

Согласно данным медиа, его задержали после допроса, причины ареста не раскрываются. Сын мэра, Меза, заявил журналистам, что семья не знает о его местонахождении.

Палестинские СМИ также сообщают о вводе комендантского часа с понедельника в Хевроне – израильские силы перекрыли все въезды и выезды из района.

Муниципальный совет Хеврона уже осудил арест мэра. Согласно заявлению, Тайсир Абу Снейн был задержан в ходе масштабного военного рейда, который «нарушил его частную жизнь, причинил ущерб имуществу и нанес значительный материальный вред».

В муниципалитете указали, что арест является «вопиющим нарушением демократического процесса и права палестинского народа свободно и достойно управлять своими делами и служить своему городу». Кроме того, совет возложил на израильские власти полную ответственность за безопасность Абу Снейны и призвал все международные организации, правозащитные группы и гуманитарные агентства оказать давление на Израиль для его немедленного освобождения, а также прекратить нарушения против руководителей и жителей города.

Путин встретился и с Вучичем
Путин встретился и с Вучичем видео
16:39 402
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция; все еще актуально
00:06 8624
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий; все еще актуально
1 сентября 2025, 23:54 8070
Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка
Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка обновлено 16:17
16:17 2882
Дневная атака России на Киев
Дневная атака России на Киев обновлено 14:30
14:30 3156
Эрдоган и Пезешкиан на ходу поговорили о Южном Кавказе
Эрдоган и Пезешкиан на ходу поговорили о Южном Кавказе видео
14:23 1857
Фицо резко высказался о Евросоюзе на встрече с Путиным
Фицо резко высказался о Евросоюзе на встрече с Путиным обновлено 14:58
14:58 3228
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 3483
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 1612
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин фото; видео
13:16 3427
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 3697

