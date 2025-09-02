Израильские военные оставили Хеврон без мэра

Израильские военные арестовали мэра Хеврона Тайсира Абу Снейна во время обыска в его доме, сообщают палестинские СМИ.

Согласно данным медиа, его задержали после допроса, причины ареста не раскрываются. Сын мэра, Меза, заявил журналистам, что семья не знает о его местонахождении.

Палестинские СМИ также сообщают о вводе комендантского часа с понедельника в Хевроне – израильские силы перекрыли все въезды и выезды из района.

Муниципальный совет Хеврона уже осудил арест мэра. Согласно заявлению, Тайсир Абу Снейн был задержан в ходе масштабного военного рейда, который «нарушил его частную жизнь, причинил ущерб имуществу и нанес значительный материальный вред».

В муниципалитете указали, что арест является «вопиющим нарушением демократического процесса и права палестинского народа свободно и достойно управлять своими делами и служить своему городу». Кроме того, совет возложил на израильские власти полную ответственность за безопасность Абу Снейны и призвал все международные организации, правозащитные группы и гуманитарные агентства оказать давление на Израиль для его немедленного освобождения, а также прекратить нарушения против руководителей и жителей города.