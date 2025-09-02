Путин сделал заявление по Запорожской АЭС

Москва может сотрудничать с Вашингтоном на Запорожской атомной электростанции (захвачена РФ в марте 2022 года), заявил во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо президент России Владимир Путин.

«…Мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы в принципе, пока косвенно, эти вопросы уже с ними обсуждали», — сказал Путин Роберту Фицо, которого цитируют российские СМИ.

«Это, кстати говоря, касается и украинской стороны на Запорожской АЭС, — добавил Путин. — И если сложатся благоприятные обстоятельства — мы обсуждали это с американскими коллегами, — мы можем даже втроем на Запорожской атомной станции поработать».

Российские СМИ не уточняют, что именно Путин имел в виду.

После прихода к власти президента Дональда Трампа представители Белого дома говорили, что США могут принять участие в управлении Запорожской АЭС. Это называли частью возможной сделки по урегулированию или приостановке войны в Украине.

Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял в интервью американским журналистам, что Москва не получала предложения Вашингтона по вопросу о Запорожской АЭС, но если получит, то такая инициатива будет отвергнута, поскольку станцией управляет российская корпорация «Росатом».