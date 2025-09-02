Трамп за сутки рекордно разбогател

USD 1.7000
Вчера, 1 сентября, на криптовалютных биржах начал торговаться токен WLFI — очередная криптовалюта, выпускаемая семьей Дональда Трампа. И даже несмотря на падение цены токена в первый день торгов более чем на треть от его пиковой стоимости, состояние Трампов за день выросло более чем на $5 млрд, пишет The Wall Street Journal. Это гораздо больше, чем стоимость всей недвижимости, которой владеет Трамп.

Токен $WLFI был запущен в октябре 2024 года децентрализованной платформой World Liberty Financial — компанией, которая принадлежит Дональду Трампу и его сыновьям Эрику и Дональду Трампу-младшему. При этом 75% выручки от продажи всех токенов на рынке идет в пользу непосредственно семьи Трампа. Так, еще до выхода токена на биржу инвесторы приобрели токены World Liberty на $750 млн. Таким образом, семья президента США уже тогда заработала порядка $500 млн на этом проекте.

Семье принадлежат 22,5 млрд токенов WLFI, чья рыночная стоимость и составляет сейчас более $5 млрд.

Главным бизнесом Дональда Трампа за всю его карьеру оставалась недвижимость. Trump Organization владеет культовым небоскребом Trump Tower в Нью-Йорке, поместьем в Мар-а-Лаго, люксовыми апартаментами в Trump Park Avenue, зданием торгового центра, примыкающим к Trump Tower, и поместьем Seven Springs. Их суммарная оценочная стоимость на начало этого года составляла порядка $1,6 млрд.

