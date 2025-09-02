Десятки тысяч резервистов: Израиль готовится к операции в Газе

Десятки тысяч резервистов будут мобилизованы во вторник в рамках подготовки к операции «Колесницы Гидеона-2» в секторе Газа, сообщает новостной сайт «Кан 11».

Согласно данным израильских СМИ, это станет крупнейшим призывом с начала кампании «Железные мечи» в 2023 году. Призванные пройдут краткосрочную подготовку: часть заменит регулярные части на севере страны и в Иудее и Самарии, другие будут направлены в сектор Газа для участия в боевых действиях.

Командование отмечает рост числа сообщений от резервистов о невозможности прибыть на службу – в основном по личным или финансовым причинам.

«Проведенные нами проверки показывают, что численность войск сократилась. Число подтвердивших свое прибытие на службу меньше, чем раньше. Роты и взводы менее укомплектованы. В регулярных войсках численность солдат в ротах и взводах также сократилась», — отметили командиры.

В операции по захвату города Газы, которая, как ожидается, продлится до 2026 года, будут задействованы около 130 тыс. резервистов и пять регулярных дивизий. Армия обороны Израиля уже начала переброску бригад к районам сосредоточения у границ анклава. Две дивизии, действующие в секторе, приступили к окружению города.