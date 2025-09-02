USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны

Вашингтонские договоренности ускорили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула на борту самолета, возвращаясь из Китая.

«Достигнутые в Вашингтоне договоренности между Баку и Ереваном, конечно же, ускорили процесс нормализации отношений. Азербайджан и Армения в значительной степени преодолели препятствия на пути к миру и дошли до финальной точки. Я провел обстоятельные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На этих двух встречах я увидел, что и Алиев, и Пашинян придерживаются одной позиции… С открытием пограничных переходов, запуском транспортных маршрутов и активизацией торговли регион получит серьезные позитивные импульсы. Другие страны региона тоже смогут воспользоваться новыми возможностями сотрудничества. Уверен, что в будущем и Россия, и Иран поймут, что их опасения были напрасными…» - сказал Эрдоган.

По вопросу Зангезурского коридора нет никаких проблем или разногласий, также заявил турецкий лидер. «С открытием Зангезурского коридора в нашем регионе воцарятся мир и стабильность, заработают сухопутные и железнодорожные маршруты, откроются пограничные переходы. Это положительно повлияет на множество сфер, в первую очередь, на торговлю», - сказал президент Турции.

