Эрдоган: Путин и Зеленский не готовы к встрече

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после контактов с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским заявил, что они не готовы к встрече. Такое заявление он сделал по возвращении с саммита ШОС в Китае, передает Milliyet.

Эрдоган рассказал, что на встрече с Путиным на полях саммита они обсудили пути завершения войны «справедливым миром». Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара выступает за урегулирование посредством переговоров.

«Постепенное повышение уровня переговоров — это путь, которого мы желаем. Необходимо преобразовать надежду на мир в ориентированные на решение результаты. Для этого мы должны заниматься этим вопросом на уровне руководителей», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что обсуждал с Путиным итоги саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, также турецкий лидер в ходе контактов с Зеленским оценил его взгляд на этот счет.

«Я нахожу позитивными подходы как Зеленского, так и Путина. Когда мы сказали: «Может быть попытка продолжить стамбульский процесс в Турции», он был в точке «почему бы и нет» по этому вопросу. Однако они пока к этому не готовы», — считает Эрдоган.