Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Эрдоган: Путин и Зеленский не готовы к встрече

15:46 818

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после контактов с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским заявил, что они не готовы к встрече. Такое заявление он сделал по возвращении с саммита ШОС в Китае, передает Milliyet.

Эрдоган рассказал, что на встрече с Путиным на полях саммита они обсудили пути завершения войны «справедливым миром». Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара выступает за урегулирование посредством переговоров.

«Постепенное повышение уровня переговоров — это путь, которого мы желаем. Необходимо преобразовать надежду на мир в ориентированные на решение результаты. Для этого мы должны заниматься этим вопросом на уровне руководителей», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что обсуждал с Путиным итоги саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, также турецкий лидер в ходе контактов с Зеленским оценил его взгляд на этот счет.

«Я нахожу позитивными подходы как Зеленского, так и Путина. Когда мы сказали: «Может быть попытка продолжить стамбульский процесс в Турции», он был в точке «почему бы и нет» по этому вопросу. Однако они пока к этому не готовы», — считает Эрдоган.

Путин встретился и с Вучичем
Путин встретился и с Вучичем видео
16:39 416
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция; все еще актуально
00:06 8627
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий; все еще актуально
1 сентября 2025, 23:54 8072
Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка
Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка обновлено 16:17
16:17 2892
Дневная атака России на Киев
Дневная атака России на Киев обновлено 14:30
14:30 3158
Эрдоган и Пезешкиан на ходу поговорили о Южном Кавказе
Эрдоган и Пезешкиан на ходу поговорили о Южном Кавказе видео
14:23 1861
Фицо резко высказался о Евросоюзе на встрече с Путиным
Фицо резко высказался о Евросоюзе на встрече с Путиным обновлено 14:58
14:58 3233
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 3487
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 1614
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин фото; видео
13:16 3430
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 3698

