Стартовала акция Sürətli Şans: выигрывай Toyota Corolla и денежные призы с Аzərlotereya

Центр лотерейных игр Азербайджана — ОАО Azərlotereya — запускает новый сезон с акцией Sürətli Şans, которая действует во всех играх на платформах центра и Misli.az. Желающие могут посетить сайты Azerlotereya.com или Misli.az и в разделе Sürətli Şans нажать кнопку Kampaniyaya qoşul для подтверждения участия. После этого игрокам будут предоставлены неограниченные шансы в зависимости от количества сыгранных игр.

Во всех спортивных ставках и лотереях каждые 5 AZN дают один шанс, а в играх ePoz-Qazan — два шанса. Каждый шанс — это номер из девяти цифр, который отправляется игрокам по SMS.

Кроме того, участники, сделавшие ставку от 5 AZN, получают право участвовать в еженедельных розыгрышах, а раз в четыре недели — побороться за суперприз.

Еженедельно разыгрываются 10 призов по 1 тыс. манатов, два приза по 2 тыс. манатов и один главный приз в 10 тыс. манатов. Каждый месяц есть возможность выиграть суперприз — автомобиль Toyota Corolla.

Победители определяются каждую среду в 21:00 в прямом эфире на YouTube-канале Azərlotereya TV случайным методом. Розыгрышные номера публикуются на сайтах Azerlotereya.com и Misli.az, а победители получают уведомления по SMS.

Акция Sürətli Şans продлится до 26 октября (23:59) 2025 года включительно.