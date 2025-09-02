USD 1.7000
EUR 1.9879
RUB 2.1122
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Стартовала акция Sürətli Şans: выигрывай Toyota Corolla и денежные призы с Аzərlotereya

16:03 394

Центр лотерейных игр Азербайджана — ОАО Azərlotereya — запускает новый сезон с акцией Sürətli Şans, которая действует во всех играх на платформах центра и Misli.az.

Желающие могут посетить сайты Azerlotereya.com или Misli.az и в разделе Sürətli Şans нажать кнопку Kampaniyaya qoşul для подтверждения участия. После этого игрокам будут предоставлены неограниченные шансы в зависимости от количества сыгранных игр.

Во всех спортивных ставках и лотереях каждые 5 AZN дают один шанс, а в играх ePoz-Qazan — два шанса. Каждый шанс — это номер из девяти цифр, который отправляется игрокам по SMS.

Кроме того, участники, сделавшие ставку от 5 AZN, получают право участвовать в еженедельных розыгрышах, а раз в четыре недели — побороться за суперприз.

Еженедельно разыгрываются 10 призов по 1 тыс. манатов, два приза по 2 тыс. манатов и один главный приз в 10 тыс. манатов. Каждый месяц есть возможность выиграть суперприз — автомобиль Toyota Corolla.

Победители определяются каждую среду в 21:00 в прямом эфире на YouTube-канале Azərlotereya TV случайным методом. Розыгрышные номера публикуются на сайтах Azerlotereya.com и Misli.az, а победители получают уведомления по SMS.

Акция Sürətli Şans продлится до 26 октября (23:59) 2025 года включительно.

Путин встретился и с Вучичем
Путин встретился и с Вучичем видео
16:39 422
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция; все еще актуально
00:06 8630
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий; все еще актуально
1 сентября 2025, 23:54 8073
Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка
Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка обновлено 16:17
16:17 2896
Дневная атака России на Киев
Дневная атака России на Киев обновлено 14:30
14:30 3159
Эрдоган и Пезешкиан на ходу поговорили о Южном Кавказе
Эрдоган и Пезешкиан на ходу поговорили о Южном Кавказе видео
14:23 1866
Фицо резко высказался о Евросоюзе на встрече с Путиным
Фицо резко высказался о Евросоюзе на встрече с Путиным обновлено 14:58
14:58 3235
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 3487
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 1615
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин фото; видео
13:16 3430
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 3700

