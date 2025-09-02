Задержан лжеполицейский Гулиев

Как сообщает haqqin.az, Гулиев пообещал гражданину устроить его сына на престижную должность, за что получил 108 тысяч манатов. Кроме того, под предлогом оформления автомобиля, ввезенного из-за границы, он обманным путем получил еще 25 000 манатов.

Когда обещания не были выполнены, мошенник продолжал вводить потерпевшего в заблуждение, уверяя, что все «вот-вот» решится.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд избрал в отношении А.Гулиева меру пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.