Задержан лжеполицейский Гулиев

Сотрудники полиции задержали 54-летнего Агасефа Гулиева, выдававшего себя за сотрудника правоохранительных органов.
Как сообщает haqqin.az, Гулиев пообещал гражданину устроить его сына на престижную должность, за что получил 108 тысяч манатов. Кроме того, под предлогом оформления автомобиля, ввезенного из-за границы, он обманным путем получил еще 25 000 манатов.
Когда обещания не были выполнены, мошенник продолжал вводить потерпевшего в заблуждение, уверяя, что все «вот-вот» решится.
По факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд избрал в отношении А.Гулиева меру пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.