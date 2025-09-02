USD 1.7000
EUR 1.9879
RUB 2.1122
Подписаться на уведомления
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Задержан лжеполицейский Гулиев

Инара Рафикгызы
16:10 876

Сотрудники полиции задержали 54-летнего Агасефа Гулиева, выдававшего себя за сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщает haqqin.az, Гулиев пообещал гражданину устроить его сына на престижную должность, за что получил 108 тысяч манатов. Кроме того, под предлогом оформления автомобиля, ввезенного из-за границы, он обманным путем получил еще 25 000 манатов.

Когда обещания не были выполнены, мошенник продолжал вводить потерпевшего в заблуждение, уверяя, что все «вот-вот» решится.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд избрал в отношении А.Гулиева меру пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.

Путин встретился и с Вучичем
Путин встретился и с Вучичем видео
16:39 426
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция; все еще актуально
00:06 8630
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий; все еще актуально
1 сентября 2025, 23:54 8073
Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка
Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка обновлено 16:17
16:17 2898
Дневная атака России на Киев
Дневная атака России на Киев обновлено 14:30
14:30 3160
Эрдоган и Пезешкиан на ходу поговорили о Южном Кавказе
Эрдоган и Пезешкиан на ходу поговорили о Южном Кавказе видео
14:23 1866
Фицо резко высказался о Евросоюзе на встрече с Путиным
Фицо резко высказался о Евросоюзе на встрече с Путиным обновлено 14:58
14:58 3235
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 3487
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 1615
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин фото; видео
13:16 3431
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 3701

ЭТО ВАЖНО

Путин встретился и с Вучичем
Путин встретился и с Вучичем видео
16:39 426
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция; все еще актуально
00:06 8630
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий; все еще актуально
1 сентября 2025, 23:54 8073
Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка
Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка обновлено 16:17
16:17 2898
Дневная атака России на Киев
Дневная атака России на Киев обновлено 14:30
14:30 3160
Эрдоган и Пезешкиан на ходу поговорили о Южном Кавказе
Эрдоган и Пезешкиан на ходу поговорили о Южном Кавказе видео
14:23 1866
Фицо резко высказался о Евросоюзе на встрече с Путиным
Фицо резко высказался о Евросоюзе на встрече с Путиным обновлено 14:58
14:58 3235
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 3487
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 1615
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин фото; видео
13:16 3431
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 3701
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться