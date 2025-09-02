Украина нашла лучший способ защитить себя

Украина приступила к многомиллиардной программе наращивания вооружений, которая будет финансироваться европейскими странами. Этот план рассматривается как лучший способ защититься от России на фоне сокращения американской помощи и неопределенности западных гарантий безопасности, пишет The New York Times.

Как отмечается, Украина не только стремится поддержать свою армию в ходе полномасштабного вторжения РФ, но и сделать ее основой послевоенного урегулирования. Это позволит сдержать Москву от повторного нападения.

Ставка делается на развитие украинской оборонной промышленности. В частности, в конце августа Украина начала производство своей дальнобойной крылатой ракеты «Фламинго». Ракета способна поражать цели на расстоянии около 3000 километров и имеет полезную нагрузку 1150 кг, что позволяет поражать не только Москву, но и другие крупные российские города.

Эксперты полагают, что Украине, вероятно, даже не придется применять «Фламинго». По их словам, ее наличие является мощным сдерживающим фактором для России, возможно, более эффективным, чем любые западные гарантии безопасности. «Серийное оружие дальнего действия, такое как «Фламинго», возможно, является самой сильной гарантией безопасности Украины в послевоенном европейском порядке», — заявил Фабиан Хоффман, эксперт по оружию из Университета Осло.

В то же время украинская армия вряд ли сможет сравниться с российской по численности, поэтому акцент на увеличении производства вооружений выглядит стратегически оправданным.

Журналисты напоминают, что Украина уже имела горький опыт с гарантиями безопасности. В 1994 году лидеры Украины, России, Великобритании и США подписали Будапештский меморандум, предусматривавший отказ Украины от ядерного арсенала в обмен на обязательства других участников защищать страну и уважать ее суверенитет.

Пока неизвестно, насколько далеко зайдет нынешнее военное наращивание. Европейские страны сталкиваются с бюджетными трудностями, что может ограничить их способность финансировать украинскую программу в полном объеме. Кроме того, Украине необходимо решить проблему нехватки личного состава, чтобы армия стала эффективной сдерживающей силой.

Журналисты подчеркивают, что укрепление собственных вооруженных сил — пока единственный надежный вариант для Киева, учитывая, что обещания Запада о послевоенных гарантиях безопасности еще не превратились в конкретные обязательства.

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать на скорейшем заключении мирного соглашения между Украиной и Россией. Европейские союзники считают, что сначала необходимо выработать гарантии безопасности для Киева, чтобы избежать новой войны в будущем. Некоторые страны выразили готовность разместить войска в Украине, а США заявили о возможности оказания воздушной поддержки. 4 сентября в Париже состоится саммит «коалиции желающих», на котором будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Тем не менее обсуждение гарантий безопасности пока не принесло значительных результатов. Россия пытается вмешиваться, требуя права голоса в отдельных вопросах. Именно поэтому Украина сосредоточена на собственных гарантиях безопасности: производство отечественного оружия и закупка западного вооружения остаются вне прямого влияния Москвы. «Это не то, что россияне могут действительно обсуждать. Это наше преимущество», — отметила Глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук.

В то же время Германия и Норвегия обещали предоставить Украине до 10 миллиардов долларов в виде военной и гражданской помощи в следующем году. Это свидетельствует о готовности Европы поддерживать Украину на новом уровне, что позволит Киеву более эффективно планировать долгосрочную программу вооружений.