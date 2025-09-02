Россия и США готовят новый раунд переговоров

Россия и США согласовали проведение нового раунда консультаций на уровне министерств иностранных дел, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. При этом точная дата переговоров пока не уточняется.

«Сейчас запланирован очередной раунд межмидовских консультаций. Там масса вопросов, которые остаются нерешенными», — заявил Ушаков в интервью «Первому каналу».

При этом он заметил, что основной темой диалога между Москвой и Вашингтоном остается ситуация в Украине, а говорить о развитии двусторонних отношений пока преждевременно.

«Отношения развиваются прежде всего по линии обсуждения ситуации в Украине. Говорить о каком-либо развитии двусторонних отношений, как вы упомянули, мне кажется преждевременно», — отметил дипломат.

Он также прокомментировал возможность информирования американской стороны о поездке президента РФ Владимира Путина в Китай. Ушаков подчеркнул, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином не обсуждалась идея размещения в Украине китайского миротворческого контингента.