USD 1.7000
EUR 1.9879
RUB 2.1122
Подписаться на уведомления
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Мексика готова к союзу, но не к диктату

16:44 218

Мексика готова к сотрудничеству с США в борьбе с наркокартелями и миграционными вопросами, однако не намерена действовать под диктовку. Об этом заявила президент Клаудия Шейнбаум, передает Axios.

Мексиканский лидер подчеркнула, что любые будущие соглашения с Вашингтоном должны основываться на равноправии сторон, исключающем любые формы подчиненности. В центре новых договоренностей должны стоять «общая ответственность, взаимное доверие, уважение суверенитета и территориальной целостности».

Шейнбаум также заявила, что Мексика останется независимым государством и не допустит вмешательства во внутренние дела или посягательств на свою территорию.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп втайне утвердил директиву, позволяющую Пентагону использовать вооруженные силы против наркокартелей в Латинской Америке. В ответ на это Шейнбаум заявила, что не допустит присутствия американских военных на территории страны.

Путин встретился и с Вучичем
Путин встретился и с Вучичем видео
16:39 435
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция; все еще актуально
00:06 8631
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий; все еще актуально
1 сентября 2025, 23:54 8073
Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка
Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка обновлено 16:17
16:17 2909
Дневная атака России на Киев
Дневная атака России на Киев обновлено 14:30
14:30 3164
Эрдоган и Пезешкиан на ходу поговорили о Южном Кавказе
Эрдоган и Пезешкиан на ходу поговорили о Южном Кавказе видео
14:23 1869
Фицо резко высказался о Евросоюзе на встрече с Путиным
Фицо резко высказался о Евросоюзе на встрече с Путиным обновлено 14:58
14:58 3237
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 3488
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 1616
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин фото; видео
13:16 3431
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 3708

ЭТО ВАЖНО

Путин встретился и с Вучичем
Путин встретился и с Вучичем видео
16:39 435
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция; все еще актуально
00:06 8631
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий; все еще актуально
1 сентября 2025, 23:54 8073
Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка
Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка обновлено 16:17
16:17 2909
Дневная атака России на Киев
Дневная атака России на Киев обновлено 14:30
14:30 3164
Эрдоган и Пезешкиан на ходу поговорили о Южном Кавказе
Эрдоган и Пезешкиан на ходу поговорили о Южном Кавказе видео
14:23 1869
Фицо резко высказался о Евросоюзе на встрече с Путиным
Фицо резко высказался о Евросоюзе на встрече с Путиным обновлено 14:58
14:58 3237
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 3488
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 1616
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин фото; видео
13:16 3431
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 3708
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться