Мексика готова к союзу, но не к диктату

Мексика готова к сотрудничеству с США в борьбе с наркокартелями и миграционными вопросами, однако не намерена действовать под диктовку. Об этом заявила президент Клаудия Шейнбаум, передает Axios.

Мексиканский лидер подчеркнула, что любые будущие соглашения с Вашингтоном должны основываться на равноправии сторон, исключающем любые формы подчиненности. В центре новых договоренностей должны стоять «общая ответственность, взаимное доверие, уважение суверенитета и территориальной целостности».

Шейнбаум также заявила, что Мексика останется независимым государством и не допустит вмешательства во внутренние дела или посягательств на свою территорию.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп втайне утвердил директиву, позволяющую Пентагону использовать вооруженные силы против наркокартелей в Латинской Америке. В ответ на это Шейнбаум заявила, что не допустит присутствия американских военных на территории страны.