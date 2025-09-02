USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Америка о новых санкциях против России

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в отношении России, «продолжающей атаки на Украину» после саммита президентов РФ и Соединенных Штатов в Анкоридже, рассматриваются новые санкции, «все варианты на столе». Об этом Бессент сказал в интервью телекомпании Fox News.

«Президент Путин, после исторической встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский встретились в Белом доме в понедельник (18 августа), поступил противоположно заявлениям о намерениях - на самом деле, он подлым, отвратительным образом усилил бомбардировки», - сказал Бессент.

«Думаю, что президент Трамп рассматривает все возможные варианты, и думаю, что на этой неделе мы будем очень внимательно их изучать», - добавил глава Минфина США.

Бессент также прокомментировал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Министр финансов США заявил, что саммит ШОС в значительной степени носил «показательный характер». «Думаю, что в конечном итоге Индия - самая густонаселенная демократия в мире», - заявил Бессент, утверждая, что ее ценности гораздо ближе к ценностям США и Китая, чем к ценностям России.

В последние дни Дональд Трамп неоднократно повторял угрозу о возможных санкциях в отношении России, если она не пойдет на мир в Украине. «Это не будет мировая война, но это будет экономическая война», - цитировал его телеканал CNN.

Путин встретился и с Вучичем
Путин встретился и с Вучичем видео
16:39 440
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция; все еще актуально
00:06 8632
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий; все еще актуально
1 сентября 2025, 23:54 8074
Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка
Убийца экс-главы Рады в суде о мотивах своего поступка обновлено 16:17
16:17 2912
Дневная атака России на Киев
Дневная атака России на Киев обновлено 14:30
14:30 3165
Эрдоган и Пезешкиан на ходу поговорили о Южном Кавказе
Эрдоган и Пезешкиан на ходу поговорили о Южном Кавказе видео
14:23 1869
Фицо резко высказался о Евросоюзе на встрече с Путиным
Фицо резко высказался о Евросоюзе на встрече с Путиным обновлено 14:58
14:58 3238
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 3488
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 1617
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин фото; видео
13:16 3431
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 3709
