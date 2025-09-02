Америка о новых санкциях против России

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в отношении России, «продолжающей атаки на Украину» после саммита президентов РФ и Соединенных Штатов в Анкоридже, рассматриваются новые санкции, «все варианты на столе». Об этом Бессент сказал в интервью телекомпании Fox News.

«Президент Путин, после исторической встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский встретились в Белом доме в понедельник (18 августа), поступил противоположно заявлениям о намерениях - на самом деле, он подлым, отвратительным образом усилил бомбардировки», - сказал Бессент.

«Думаю, что президент Трамп рассматривает все возможные варианты, и думаю, что на этой неделе мы будем очень внимательно их изучать», - добавил глава Минфина США.

Бессент также прокомментировал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Министр финансов США заявил, что саммит ШОС в значительной степени носил «показательный характер». «Думаю, что в конечном итоге Индия - самая густонаселенная демократия в мире», - заявил Бессент, утверждая, что ее ценности гораздо ближе к ценностям США и Китая, чем к ценностям России.

В последние дни Дональд Трамп неоднократно повторял угрозу о возможных санкциях в отношении России, если она не пойдет на мир в Украине. «Это не будет мировая война, но это будет экономическая война», - цитировал его телеканал CNN.