Анар Алиев в Анкаре

Делегация во главе с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Анаром Алиевым находится с визитом в Анкаре для участия в 12-м заседании Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству в области труда и социальной защиты между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством труда и социальной защиты Турции.

Делегация возложила цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке его имени в Анкаре, с уважением почтив его память. Также был посещен мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка — Аныткабир, где был возложен венок.

Делегация ознакомилась с музеем Аныткабира, а министр оставил запись в памятной книге.

В рамках визита Анар Алиев встретился с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом. На встрече было отмечено, что благодаря братским отношениям, основанным на взаимном уважении и доверии, а также активному политическому диалогу между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, отношения между двумя странами достигли уровня стратегического союзничества.

Было подчеркнуто, что связи в сфере труда и социальной защиты постоянно укрепляются, а обмен опытом и информацией имеет большое значение. Обсуждались успешные социальные реформы, проводимые в обеих странах.

Отмечалось, что Совместная постоянная комиссия двух министерств проводит целенаправленную работу по развитию сотрудничества в области труда и социальной защиты. Выражена уверенность, что очередное заседание комиссии будет способствовать дальнейшему расширению связей в этой сфере, также состоялся обмен мнениями о будущем сотрудничестве в социальной области.