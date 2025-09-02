Эрдоган критикует Америку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США пересмотреть решение об аннулировании визы для палестинских дипломатов, намеревавшихся приехать в сентябре в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом турецкий лидер заявил журналистам своего пула на борту самолета, возвращаясь из Китая.

«Этот шаг не соответствует смыслу существования Организации Объединенных Наций. Это решение необходимо срочно пересмотреть. Генеральная Ассамблея ООН существует для того, чтобы обсуждать мировые проблемы и находить решения», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее Вашингтон сообщил, что не позволит президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу и другим палестинским представителям посетить Нью-Йорк. Отмечалось, что в ходе сессии Генассамблеи несколько союзников США планируют объявить о признании Палестины государством.