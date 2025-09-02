USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Эрдоган критикует Америку

17:41

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США пересмотреть решение об аннулировании визы для палестинских дипломатов, намеревавшихся приехать в сентябре в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом турецкий лидер заявил журналистам своего пула на борту самолета, возвращаясь из Китая.

«Этот шаг не соответствует смыслу существования Организации Объединенных Наций. Это решение необходимо срочно пересмотреть. Генеральная Ассамблея ООН существует для того, чтобы обсуждать мировые проблемы и находить решения», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее Вашингтон сообщил, что не позволит президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу и другим палестинским представителям посетить Нью-Йорк. Отмечалось, что в ходе сессии Генассамблеи несколько союзников США планируют объявить о признании Палестины государством.

В Киеве азербайджанец убит на национальной почве
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве видео
19:25 533
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий
19:01 501
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
16:05 6070
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
18:19 1302
Масштабная антиазербайджанская кампания в России
Масштабная антиазербайджанская кампания в России заявили в Милли Меджлисе
13:03 7651
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
18:43 552
Самый уникальный мост: вместо часа - одна минута!
Самый уникальный мост: вместо часа - одна минута! наше поле зрения
18:33 1736
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
17:14 3550
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения все еще актуально
12:35 4493
В НАТО назвали время подлета российских ракет к Гааге и Мадриду
В НАТО назвали время подлета российских ракет к Гааге и Мадриду
17:52 1608
Что построят на месте здания «МИД» сепаратистов?
Что построят на месте здания «МИД» сепаратистов? фото; обновлено 17:48
17:48 6691

