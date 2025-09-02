Руководство кемалистов в Стамбуле отправлено в отставку

Стамбульский суд отменил результаты съезда стамбульского отделения Республиканской народной партии (CHP), состоявшегося в 2024 году. В связи с этим решением полномочия председателя отделения Озгюра Челика и 196 делегатов съезда признаны недействительными.

Суд также назначил бывшего депутата парламента от CHP Гюрсела Текина куратором (временным управляющим) стамбульского отделения партии. Вместе с ним временное руководство возьмут на себя члены партии Зеки Шен, Хасан Бабаджан и Эркан Нарсап.

Согласно примерно десятистраничному обвинительному заключению, представленному стамбульской прокуратурой, десяти лицам, включая Озгюра Челика, грозит от 1 до 3 лет лишения свободы, а также запрет на занятие политической деятельностью. В документе указывается, что на съезде 2024 года некоторым делегатам предлагались взятки в размере от 100 до 700 тысяч лир в обмен на голоса. Обвинения подтверждаются записями телефонных разговоров, приведенными в материалах следствия.

Отмечается, что председатель CHP Озгюр Озель проведет вечером совещание в центральном офисе партии в Анкаре.