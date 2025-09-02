USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

В НАТО назвали время подлета российских ракет к Гааге и Мадриду

17:52 1610

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Люксембурге предупредил союзников альянса, что даже страны, которые не граничат непосредственно с Россией, находятся под угрозой из-за «новейших российских ракетных технологий».

Как подчеркнул генсек, «угроза со стороны россиян растет с каждым днем».

«Не будем наивными относительно этого. Это может когда-то касаться также Люксембурга и моей страны, Нидерландов. Сейчас мы все в безопасности, мы думаем, что мы далеко от России, но мы очень близко, в частности, в контексте новейших российских ракетных технологий. Разница сейчас между Литвой и Люксембургом, Гаагой или Мадридом составляет от пяти до десяти минут - именно столько времени нужно ракете, чтобы достичь этих частей Европы», - отметил Рютте.

Генсек подчеркнул, что угроза касается всех членов альянса, независимо от их расположения, и подтвердил приверженность США интересам НАТО.

«Для безопасных Соединенных Штатов нужна безопасная Атлантика, безопасная Европа и безопасная Арктика, иначе под угрозой окажутся сами США», - добавил он.

В Киеве азербайджанец убит на национальной почве
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве видео
19:25 539
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий
19:01 502
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
16:05 6072
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
18:19 1303
Масштабная антиазербайджанская кампания в России
Масштабная антиазербайджанская кампания в России заявили в Милли Меджлисе
13:03 7652
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
18:43 552
Самый уникальный мост: вместо часа - одна минута!
Самый уникальный мост: вместо часа - одна минута! наше поле зрения
18:33 1737
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
17:14 3551
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения все еще актуально
12:35 4493
В НАТО назвали время подлета российских ракет к Гааге и Мадриду
В НАТО назвали время подлета российских ракет к Гааге и Мадриду
17:52 1611
Что построят на месте здания «МИД» сепаратистов?
Что построят на месте здания «МИД» сепаратистов? фото; обновлено 17:48
17:48 6691

