В НАТО назвали время подлета российских ракет к Гааге и Мадриду

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Люксембурге предупредил союзников альянса, что даже страны, которые не граничат непосредственно с Россией, находятся под угрозой из-за «новейших российских ракетных технологий».

Как подчеркнул генсек, «угроза со стороны россиян растет с каждым днем».

«Не будем наивными относительно этого. Это может когда-то касаться также Люксембурга и моей страны, Нидерландов. Сейчас мы все в безопасности, мы думаем, что мы далеко от России, но мы очень близко, в частности, в контексте новейших российских ракетных технологий. Разница сейчас между Литвой и Люксембургом, Гаагой или Мадридом составляет от пяти до десяти минут - именно столько времени нужно ракете, чтобы достичь этих частей Европы», - отметил Рютте.

Генсек подчеркнул, что угроза касается всех членов альянса, независимо от их расположения, и подтвердил приверженность США интересам НАТО.

«Для безопасных Соединенных Штатов нужна безопасная Атлантика, безопасная Европа и безопасная Арктика, иначе под угрозой окажутся сами США», - добавил он.