USD 1.7000
EUR 1.9879
RUB 2.1122
Подписаться на уведомления
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Сорос и ЦРУ готовят цветную революцию в Индонезии?

17:54 658

Американский миллиардер Джордж Сорос и ряд других влиятельных фигур могут быть связаны с попытками организовать очередную цветную революцию — на этот раз в Индонезии, сообщает издание Steigan.

«Внешние силы играют с хрупким политическим климатом Индонезии. Я смогу раскрыть имена причастных к этому в свое время. Люди извне просто перемещают своих сообщников, которые находятся внутри», — приводит издание слова экс-главы Национальной разведслужбы Индонезии генерала Абдуллы Махмуда Хендроприйоно.

При этом генерал упомянул Джорджа Сороса, западные СМИ и семью Рокфеллеров. Хотя он напрямую не обвинил их в организации беспорядков, но в статье отмечается, что фонд Сороса «Открытое общество» выделил в 2023 году $80 млн на развитие демократии в Индонезии.

«Движение, которое организует демонстрации, несет на себе тот же отпечаток, что и предыдущие цветные революции, поддержанные Джорджем Соросом и USAID. Это связано с брендингом и методами. Еще в 2024 году независимый ресурс MintPress News сообщил, что ЦРУ готовит цветную революцию в Индонезии», – говорится в статье.

В Киеве азербайджанец убит на национальной почве
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве видео
19:25 542
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий
19:01 503
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
16:05 6072
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
18:19 1305
Масштабная антиазербайджанская кампания в России
Масштабная антиазербайджанская кампания в России заявили в Милли Меджлисе
13:03 7654
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
18:43 553
Самый уникальный мост: вместо часа - одна минута!
Самый уникальный мост: вместо часа - одна минута! наше поле зрения
18:33 1740
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
17:14 3551
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения все еще актуально
12:35 4493
В НАТО назвали время подлета российских ракет к Гааге и Мадриду
В НАТО назвали время подлета российских ракет к Гааге и Мадриду
17:52 1613
Что построят на месте здания «МИД» сепаратистов?
Что построят на месте здания «МИД» сепаратистов? фото; обновлено 17:48
17:48 6692

ЭТО ВАЖНО

В Киеве азербайджанец убит на национальной почве
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве видео
19:25 542
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий
19:01 503
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
16:05 6072
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
18:19 1305
Масштабная антиазербайджанская кампания в России
Масштабная антиазербайджанская кампания в России заявили в Милли Меджлисе
13:03 7654
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
18:43 553
Самый уникальный мост: вместо часа - одна минута!
Самый уникальный мост: вместо часа - одна минута! наше поле зрения
18:33 1740
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
17:14 3551
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения все еще актуально
12:35 4493
В НАТО назвали время подлета российских ракет к Гааге и Мадриду
В НАТО назвали время подлета российских ракет к Гааге и Мадриду
17:52 1613
Что построят на месте здания «МИД» сепаратистов?
Что построят на месте здания «МИД» сепаратистов? фото; обновлено 17:48
17:48 6692
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться