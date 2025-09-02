Американский миллиардер Джордж Сорос и ряд других влиятельных фигур могут быть связаны с попытками организовать очередную цветную революцию — на этот раз в Индонезии, сообщает издание Steigan.

«Внешние силы играют с хрупким политическим климатом Индонезии. Я смогу раскрыть имена причастных к этому в свое время. Люди извне просто перемещают своих сообщников, которые находятся внутри», — приводит издание слова экс-главы Национальной разведслужбы Индонезии генерала Абдуллы Махмуда Хендроприйоно.

При этом генерал упомянул Джорджа Сороса, западные СМИ и семью Рокфеллеров. Хотя он напрямую не обвинил их в организации беспорядков, но в статье отмечается, что фонд Сороса «Открытое общество» выделил в 2023 году $80 млн на развитие демократии в Индонезии.

«Движение, которое организует демонстрации, несет на себе тот же отпечаток, что и предыдущие цветные революции, поддержанные Джорджем Соросом и USAID. Это связано с брендингом и методами. Еще в 2024 году независимый ресурс MintPress News сообщил, что ЦРУ готовит цветную революцию в Индонезии», – говорится в статье.