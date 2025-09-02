Франция в тройном капкане

Когда говорят, что Франция — вторая по мощности экономика Европы, мало кто задумывается, насколько шатка финансовая устойчивость Пятой республики. Долг страны уже превысил 3,3 триллиона евро, или 114 процентов ВВП — третье место в Европейском союзе вслед за Грецией и Италией.

По прогнозам ОЭСР, если к 2026 году Франции не удастся стабилизировать дефицит, ее государственный долг может достичь 120 процентов ВВП.

Премьер-министр Франсуа Байру пытается реализовать программу сокращения расходов на 44 миллиарда евро, но его план грозит привести к вотуму недоверия 8 сентября и падению правительства, что станет уже третьим или четвертым за полтора года случаем смены кабинета. Подобная политическая нестабильность делает Францию всё более похожей на Италию, где правительственные кризисы следуют один за другим.