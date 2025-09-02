Франция в тройном капкане

Когда говорят, что Франция — вторая по мощности экономика Европы, мало кто задумывается, насколько шатка финансовая устойчивость Пятой республики. Долг страны уже превысил 3,3 триллиона евро, или 114 процентов ВВП — третье место в Европейском союзе вслед за Грецией и Италией.
По прогнозам ОЭСР, если к 2026 году Франции не удастся стабилизировать дефицит, ее государственный долг может достичь 120 процентов ВВП.
Премьер-министр Франсуа Байру пытается реализовать программу сокращения расходов на 44 миллиарда евро, но его план грозит привести к вотуму недоверия 8 сентября и падению правительства, что станет уже третьим или четвертым за полтора года случаем смены кабинета. Подобная политическая нестабильность делает Францию всё более похожей на Италию, где правительственные кризисы следуют один за другим.
Политические потрясения усиливаются на фоне массового недовольства: повышение пенсионного возраста во Франции вызвало общенациональные забастовки, а новое предложение об отмене части ежегодных отпусков спровоцировало всеобщую стачку 10 сентября.
Внутриэкономическая нервозность отражается на рынках: доходности по французским облигациям подскочили до уровней долгового кризиса еврозоны, индекс CAC 40 потерял более 2 процентов, а банковский сектор просел на 6 процентов. Франция также потеряла рейтинг AAA, удерживаемый с 2010 года, и будет понижена до AAA. Бизнес-ассоциации предупреждают о риске рецессии, а иностранные инвесторы демонстрируют осторожность, хотя интерес к французским активам остается высоким.
С точки зрения МВФ, краткосрочная устойчивость долга еще сохраняется, но дефицит выше 6 процентов ВВП и долговая траектория до 2030 года ставят Францию в зону риска. Проблема усугубляется тем, что страна при рекордной доле госрасходов, превышающей 57 процентов ВВП, тратит на субсидирование бизнеса более 200 миллиардов евро в год, что превышает расходы на образование, и при этом качество инфраструктуры, здравоохранения и социальной системы деградирует.
Еще один фактор тревоги — структура иностранных инвестиций. На Францию приходится почти пятая часть всех инвестиций в Европе, причем растущая доля приходится на Катар, Саудовскую Аравию и Китай, которые вкладываются в стратегические сектора — от энергетики и обороны до сельского хозяйства. Власти усилили контроль над такими инвестициями, но зависимость от внешнего капитала уже превращается в инструмент давления на французскую политику.
Таким образом, Франция оказалась в тройном капкане — перегруженная долгом, раздираемая внутренними кризисами и уязвимая к внешнему влиянию. Единственный выход видится в структурных реформах, упрощении правил для бизнеса, поддержке инноваций и восстановлении доверия к государственным институтам. В противном случае страна рискует потерять не только политическую стабильность, но и статус одного из ключевых столпов евро и мировой экономики.