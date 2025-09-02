USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Лариджани: Путь к ядерным переговорам с США не закрыт

18:25 319

Иран не отказался полностью от ядерных переговоров с США, но Вашингтон предъявляет неприемлемые требования.

Oб этом написал секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани в соцсети Х.

"Путь к переговорам с США пока не закрыт, однако Вашингтон только на словах выступает за переговоры. Соединенные Штаты не садятся за стол и необоснованно обвиняют в этом Иран", - написал он.

Лариджани отметил, что Иран действительно стремится к рациональным переговорам. Однако США предъявляют неприемлемые требования, что сводит на нет любые переговоры, добавил он.

В Киеве азербайджанец убит на национальной почве
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве видео
19:25 555
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий
19:01 510
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
16:05 6077
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
18:19 1310
Масштабная антиазербайджанская кампания в России
Масштабная антиазербайджанская кампания в России заявили в Милли Меджлисе
13:03 7659
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
18:43 557
Самый уникальный мост: вместо часа - одна минута!
Самый уникальный мост: вместо часа - одна минута! наше поле зрения
18:33 1745
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
17:14 3557
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения все еще актуально
12:35 4497
В НАТО назвали время подлета российских ракет к Гааге и Мадриду
В НАТО назвали время подлета российских ракет к Гааге и Мадриду
17:52 1616
Что построят на месте здания «МИД» сепаратистов?
Что построят на месте здания «МИД» сепаратистов? фото; обновлено 17:48
17:48 6694

