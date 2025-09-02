USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Самый уникальный мост: вместо часа - одна минута!

наше поле зрения
Фарид Исаев, автор haqqin.az
18:33 1748

В ближайшие недели в Китае откроется самый высокий мост в мире — гигантское инженерное сооружение над каньоном Хуацзян в провинции Гуйчжоу.

Новый мост вознесся над рекой Бэйфань на высоте 625 метров, что почти вдвое выше знаменитого виадука Мийо во Франции, удерживавшего предыдущий мировой рекорд (343 метра). Длина конструкции составляет почти три километра, а на строительство было затрачено 2,1 миллиарда юаней — порядка 300 миллионов долларов.

Проект, на реализацию которого ушло всего три с половиной года, демонстрирует масштабы и скорость китайской инфраструктурной революции. Для сравнения: те же три с половиной года потребовалось Великобритании на возведение обычного путепровода над автомагистралью в Манчестере. По словам профессора Мамдуха Аль-Бадари из Университета Калгари, «в других странах проекты такого уровня занимают от пяти до десяти лет». Успех Китая объясняется использованием передового программного обеспечения для проектирования, модульных конструкций, широким применением сборных деталей, а также наблюдением за строительством при помощи беспилотников и датчиков.

На прошлой неделе прошли заключительные испытания прочности: по мосту проехала колонна из 96 грузовиков общим весом около 3000 тонн. Китайские СМИ называют объект символом национальных инженерных амбиций.

Впрочем, экологические организации обрушились на проект с резкой критикой, указывая, что взрывные и горнодобывающие работы в карстовых горах Гуйчжоу привели к эрозии, оползням и разрушению природной среды обитания.

Несмотря на это, местные власти подчеркивают, что мост позволит радикально сократить время в пути: дорога, на которую раньше уходил час, теперь будет занимать полторы минуты. Более того, объект задуман как новая туристическая достопримечательность: на нем появятся стеклянная набережная, площадки для банджи-джампинга, парапланеризма и гигантские канатные качели. Таким образом, Китай не только строит транспортный коридор, но и создает точку притяжения для туристов.

Этот рекордный проект вписывается в долгую серию китайских мегастроек. В той же провинции Гуйчжоу расположена половина из ста самых высоких мостов мира. Китай уже обладает и самым длинным мостом планеты — Даньян-Куньшань длиной более 164 километров, построенным всего за четыре года и открытым в 2010 году.

Сегодняшний мост над рекой Бэйфань — это одновременно вызов и доказательство: Пекин готов тратить миллиарды на проекты, которые в равной степени демонстрируют техническое могущество страны и подталкивают ее к новым рекордам.

Однако за скоростью и амбициями неизменно встает вопрос: какой ценой для экологии и местных сообществ Китай оплачивает свой инженерный триумф?

