Самый уникальный мост: вместо часа - одна минута!

Новый мост вознесся над рекой Бэйфань на высоте 625 метров, что почти вдвое выше знаменитого виадука Мийо во Франции, удерживавшего предыдущий мировой рекорд (343 метра). Длина конструкции составляет почти три километра, а на строительство было затрачено 2,1 миллиарда юаней — порядка 300 миллионов долларов.

В ближайшие недели в Китае откроется самый высокий мост в мире — гигантское инженерное сооружение над каньоном Хуацзян в провинции Гуйчжоу.

Проект, на реализацию которого ушло всего три с половиной года, демонстрирует масштабы и скорость китайской инфраструктурной революции. Для сравнения: те же три с половиной года потребовалось Великобритании на возведение обычного путепровода над автомагистралью в Манчестере. По словам профессора Мамдуха Аль-Бадари из Университета Калгари, «в других странах проекты такого уровня занимают от пяти до десяти лет». Успех Китая объясняется использованием передового программного обеспечения для проектирования, модульных конструкций, широким применением сборных деталей, а также наблюдением за строительством при помощи беспилотников и датчиков.

На прошлой неделе прошли заключительные испытания прочности: по мосту проехала колонна из 96 грузовиков общим весом около 3000 тонн. Китайские СМИ называют объект символом национальных инженерных амбиций.

Впрочем, экологические организации обрушились на проект с резкой критикой, указывая, что взрывные и горнодобывающие работы в карстовых горах Гуйчжоу привели к эрозии, оползням и разрушению природной среды обитания.

Несмотря на это, местные власти подчеркивают, что мост позволит радикально сократить время в пути: дорога, на которую раньше уходил час, теперь будет занимать полторы минуты. Более того, объект задуман как новая туристическая достопримечательность: на нем появятся стеклянная набережная, площадки для банджи-джампинга, парапланеризма и гигантские канатные качели. Таким образом, Китай не только строит транспортный коридор, но и создает точку притяжения для туристов.