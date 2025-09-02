Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны готовы выполнить требования Евросоюза при условии, если они будут обоснованными и разумными.

По словам Кобахидзе, речь идет, в частности, о законах "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Премьер отметил, что неясно, "чем хороша непрозрачность и почему однополым парам должно быть разрешено усыновление несовершеннолетних".

"Нам должны обосновать, что их требования действительно разумные, и тогда мы все их выполним. Что касается этих двух законов, пусть объяснят, что именно и почему им не нравится, пусть обоснуют, но когда даже не разговаривают и пытаются выкрутить руки, то это не европейский подход", – сказал Кобахидзе.