USD 1.7000
EUR 1.9879
RUB 2.1122
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС

18:43 558

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны готовы выполнить требования Евросоюза при условии, если они будут обоснованными и разумными.

По словам Кобахидзе, речь идет, в частности, о законах "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Премьер отметил, что неясно, "чем хороша непрозрачность и почему однополым парам должно быть разрешено усыновление несовершеннолетних".

"Нам должны обосновать, что их требования действительно разумные, и тогда мы все их выполним. Что касается этих двух законов, пусть объяснят, что именно и почему им не нравится, пусть обоснуют, но когда даже не разговаривают и пытаются выкрутить руки, то это не европейский подход", – сказал Кобахидзе.

В Киеве азербайджанец убит на национальной почве
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве видео
19:25 565
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий
19:01 515
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
16:05 6080
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
18:19 1312
Масштабная антиазербайджанская кампания в России
Масштабная антиазербайджанская кампания в России заявили в Милли Меджлисе
13:03 7663
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
18:43 559
Самый уникальный мост: вместо часа - одна минута!
Самый уникальный мост: вместо часа - одна минута! наше поле зрения
18:33 1751
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
17:14 3561
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения все еще актуально
12:35 4498
В НАТО назвали время подлета российских ракет к Гааге и Мадриду
В НАТО назвали время подлета российских ракет к Гааге и Мадриду
17:52 1619
Что построят на месте здания «МИД» сепаратистов?
Что построят на месте здания «МИД» сепаратистов? фото; обновлено 17:48
17:48 6698

ЭТО ВАЖНО

