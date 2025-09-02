Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?

По информации «Аль-Ахбар», близкой к «Хезболле», в Бейруте состоялась встреча высокопоставленных сирийских чиновников и представителей служб безопасности с их ливанскими коллегами. Через две недели ожидается новый визит, уже на уровне министров юстиции и внутренних дел Сирии, что должно придать переговорам формально-технический характер.

Источники отмечают: президент Ливана Джозеф Аун выразил сомнение в том, что переговорный процесс приведет к прорыву. По его мнению, переговоры пока во многом остаются элементом политического пиара, а не реального урегулирования. В то же время он дал понять, что Саудовская Аравия стремится закрепить за собой роль ключевого посредника и регулятора в формировании новых правил взаимодействия между Ливаном и Сирией. Фактически речь идет о попытке Эр-Рияда встроиться в архитектуру региональной безопасности, подталкивая соседей к компромиссу и тем самым расширяя свое влияние до границ Израиля и Сирии.

Как и раньше, американский фактор в этих процессах играет определяющую роль. Давление Вашингтона вынудило обе стороны вступить в переговоры, однако условия явно не созрели для решения ключевых противоречий. Центральные дискуссии сосредоточены вокруг двух вопросов — судьбы задержанных и делимитации границ. Сирийская сторона добивается освобождения около 1500 сирийцев и ливанцев, заключенных в Ливане за политическую деятельность или участие в боевых действиях против режима Башара Асада. Одновременно Дамаск настаивает на создании механизмов урегулирования споров по сухопутным и морским границам, что имеет стратегическое значение для обеих стран.

Особую остроту придает экономическая повестка. Новое сирийское правительство заявляет о праве пересмотра всех соглашений с Ливаном за последние три десятилетия, аргументируя это радикальными изменениями в экономике. Дело в том, что Сирия больше не нуждается в ливанских транзитных маршрутах, ранее критически важных для обхода официальных запретов на импорт. Дамаск открыл сухопутные, морские и воздушные пути для масштабных поставок напрямую, что лишает Ливан одной из его немногих ролей в региональной экономике и ставит под вопрос доходы Бейрута от транзита.