Митинг у парламента Грузии

В Тбилиси сотрудники полиции задержали 16 участников антиправительственной акции, попытавшихся перекрыть дорогу у здания парламента, где во вторник слушается отчет парламентской комиссии по изучению «преступлений» времен правления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
2 сентября у здания парламента собралась группа протестующих, чтобы провести очередной антиправительственный митинг. Правоохранители начали проводить задержания после попытки демонстрантов перекрыть проспект Руставели, прилегающий к законодательному органу.
«Несмотря на многочисленные призывы сотрудников МВД не препятствовать движению транспорта, протестующие не подчинились законному требованию полиции. Исходя из вышеизложенного, полиция задержала 16 человек в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях», — сказано в заявлении МВД.
September 2, 2025