Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

эксклюзив
Ламия Исаева, собкор
19:18 452

Как сообщали редакции haqqin.az в компании British Petroleum (bp), резервуары в турецком порту Джейхан, задействованные под транспортировку сорта BTC Blend, полностью очищены от некондиционной нефти, выявленной в июле 2025 года.

В настоящий момент все операции по загрузке танкеров в Средиземном море восстановлены и осуществляются в штатном режиме. Инцидент, повлекший временный сбой в логистической цепочке, был связан с загрязнением трех резервуаров некондиционной нефтью, происхождение которой до сих пор уточняется. В результате июльского форс-мажора ряд европейских и азиатских нефтеперерабатывающих заводов отказались от закупок BTC Blend, что на короткий срок повлияло на экспортные потоки и рыночную конъюнктуру.

В настоящий момент все операции по загрузке танкеров в Средиземном море восстановлены и осуществляются в штатном режиме

Напомним, терминал в Джейхане является ключевым звеном в инфраструктуре экспорта нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) и функционирует с мая 2006 года. Его площадь составляет 144 гектара, на территории расположено семь резервуаров со «скользящей крышей» диаметром 100 и высотой 20 метров, причем каждый - объемом до одного миллиона баррелей. На момент загрязнения нефть принималась шестью резервуарами - один находился на плановом ремонте.

Терминал управляется государственной турецкой компанией Botas и оснащен двумя глубоководными причалами, каждый из которых способен одновременно обслуживать два танкера дедвейтом до 300 тысяч тонн. Внутренние коммуникации включают нефтепроводы от резервуарного парка до зоны погрузки протяженностью около 6 километров, две линии диаметром 42 дюйма и шесть погрузочных рукавов диаметром 16 дюймов, что обеспечивает высокую пропускную способность.

Годовой экспортный потенциал терминала составляет около 50 миллионов тонн сырой нефти. В марте 2022 года был отправлен юбилейный - пятитысячный - танкер с нефтью, доставленной с Сангачальского терминала в Азербайджане через территорию Грузии и Турции. Только за первые шесть месяцев 2025 года на Джейханском терминале на 145 танкеров, доставленных заказчикам по долгосрочным и спотовым контрактам, было погружено порядка 13 миллионов тонн, или 106 миллионов баррелей нефти и конденсата.

bp так и не выяснила причин загрязнения азербайджанской нефти

Инцидент с некондиционной нефтью подтвердил, что в ситуациях форс-мажора технического или организационного характера уязвимы даже крупные региональные узлы. Тем не менее оперативная реакция bp и операторов инфраструктуры позволила в кратчайшие сроки восстановить нормальный ритм работы. Для потребителей BTC Blend, являющейся смесью азербайджанской, казахстанской и туркменской нефти, это означает возвращение стабильности поставок и снижение ценовых рисков на фоне июльских перебоев.

С учетом значимости нефтепровода БТД для энергетической безопасности Европы и Азии, а также растущего спроса на каспийскую нефть надежность Джейханского терминала остается ключевым фактором в поддержании экспортного потенциала Азербайджана и партнерских стран региона.

Отметим, румынские СМИ со ссылкой на источники в правительстве не исключали версию о российской диверсии. Пока это лишь предположение, которое тем не менее на фоне информационных войн в Европе получило собственную динамику: российские медиа начали активно распространять звучащие на Западе обвинения в адрес Москвы, пытаясь превратить их в повод для новых политических дискуссий.

