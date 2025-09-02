Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Как сообщали редакции haqqin.az в компании British Petroleum (bp), резервуары в турецком порту Джейхан, задействованные под транспортировку сорта BTC Blend, полностью очищены от некондиционной нефти, выявленной в июле 2025 года. В настоящий момент все операции по загрузке танкеров в Средиземном море восстановлены и осуществляются в штатном режиме. Инцидент, повлекший временный сбой в логистической цепочке, был связан с загрязнением трех резервуаров некондиционной нефтью, происхождение которой до сих пор уточняется. В результате июльского форс-мажора ряд европейских и азиатских нефтеперерабатывающих заводов отказались от закупок BTC Blend, что на короткий срок повлияло на экспортные потоки и рыночную конъюнктуру.

Напомним, терминал в Джейхане является ключевым звеном в инфраструктуре экспорта нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) и функционирует с мая 2006 года. Его площадь составляет 144 гектара, на территории расположено семь резервуаров со «скользящей крышей» диаметром 100 и высотой 20 метров, причем каждый - объемом до одного миллиона баррелей. На момент загрязнения нефть принималась шестью резервуарами - один находился на плановом ремонте. Терминал управляется государственной турецкой компанией Botas и оснащен двумя глубоководными причалами, каждый из которых способен одновременно обслуживать два танкера дедвейтом до 300 тысяч тонн. Внутренние коммуникации включают нефтепроводы от резервуарного парка до зоны погрузки протяженностью около 6 километров, две линии диаметром 42 дюйма и шесть погрузочных рукавов диаметром 16 дюймов, что обеспечивает высокую пропускную способность. Годовой экспортный потенциал терминала составляет около 50 миллионов тонн сырой нефти. В марте 2022 года был отправлен юбилейный - пятитысячный - танкер с нефтью, доставленной с Сангачальского терминала в Азербайджане через территорию Грузии и Турции. Только за первые шесть месяцев 2025 года на Джейханском терминале на 145 танкеров, доставленных заказчикам по долгосрочным и спотовым контрактам, было погружено порядка 13 миллионов тонн, или 106 миллионов баррелей нефти и конденсата.