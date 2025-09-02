USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

В Киеве азербайджанец убит на национальной почве

В Киевской области бывший военнослужащий открыл стрельбу по азербайджанской семье.

Об этом в соцсетях сообщил азербайджанский журналист Мубариз Асланов.

По предварительным данным, конфликт начался из-за спора о цене товара. Мужчина заявил, что «защищал на фронте этих чурок, сидящих в тылу и занимающихся бизнесом». Словесная перепалка переросла в трагедию: злоумышленник вернулся домой за оружием, а затем расстрелял отца и сына.

28-летний Рагимов Исмаил Фарман оглу погиб на месте. Его отец выжил и находится в больнице. Злоумышленник задержан.

Инцидент произошел 31 августа 2025 года в городе Фастов Киевской области.

