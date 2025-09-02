USD 1.7000
EUR 1.9879
RUB 2.1122
Подписаться на уведомления
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Новость дня
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

У Трампа не осталось идей по Украине

19:48 1255

У Дональда Трампа, президента США, похоже, не осталось идей относительно продвижения мирного процесса в Украине, пишет The Times.

Его очередной двухнедельный срок, назначенный для организации переговоров, истек, а встреча Владимира Путина, президента России, и Владимира Зеленского, президента Украины, которую Трамп хотел организовать, так и не состоялась.

На выходных Трамп рассказал, что озвучил Путину свою аналогию двух дерущихся детей на площадке, которым нужно дать время, чтобы они устали и прекратили конфликт.

«Я сказал: «Господин президент, возможно, вам придется продолжать бороться и много страдать, потому что обе стороны страдают, прежде чем вы сможете их разделить», — сообщил Трамп.

По мнению The Times, теперь становится ясно, что президент России Владимир Путин воспринял эти слова как сигнал к продолжению атак на Украину.

Турция может начать военную операцию в Сирии
Турция может начать военную операцию в Сирии
21:44 438
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили эксклюзив
19:18 2234
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
17:14 5544
Турецкие F-16 вторглись в небо Греции?
Турецкие F-16 вторглись в небо Греции?
20:27 1785
Хуситы впервые атаковали здание генштаба ЦАХАЛ
Хуситы впервые атаковали здание генштаба ЦАХАЛ
20:04 1585
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве видео
19:25 4909
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий
19:01 1527
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
16:05 7439
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
18:19 2656
Масштабная антиазербайджанская кампания в России
Масштабная антиазербайджанская кампания в России заявили в Милли Меджлисе
13:03 8852
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
18:43 1197

ЭТО ВАЖНО

Турция может начать военную операцию в Сирии
Турция может начать военную операцию в Сирии
21:44 438
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили эксклюзив
19:18 2234
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
17:14 5544
Турецкие F-16 вторглись в небо Греции?
Турецкие F-16 вторглись в небо Греции?
20:27 1785
Хуситы впервые атаковали здание генштаба ЦАХАЛ
Хуситы впервые атаковали здание генштаба ЦАХАЛ
20:04 1585
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве видео
19:25 4909
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий
19:01 1527
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
16:05 7439
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
18:19 2656
Масштабная антиазербайджанская кампания в России
Масштабная антиазербайджанская кампания в России заявили в Милли Меджлисе
13:03 8852
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
18:43 1197
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться