У Трампа не осталось идей по Украине

У Дональда Трампа, президента США, похоже, не осталось идей относительно продвижения мирного процесса в Украине, пишет The Times.

Его очередной двухнедельный срок, назначенный для организации переговоров, истек, а встреча Владимира Путина, президента России, и Владимира Зеленского, президента Украины, которую Трамп хотел организовать, так и не состоялась.

На выходных Трамп рассказал, что озвучил Путину свою аналогию двух дерущихся детей на площадке, которым нужно дать время, чтобы они устали и прекратили конфликт.

«Я сказал: «Господин президент, возможно, вам придется продолжать бороться и много страдать, потому что обе стороны страдают, прежде чем вы сможете их разделить», — сообщил Трамп.

По мнению The Times, теперь становится ясно, что президент России Владимир Путин воспринял эти слова как сигнал к продолжению атак на Украину.