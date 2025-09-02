USD 1.7000
EUR 1.9879
RUB 2.1122
Подписаться на уведомления
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Новость дня
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Хуситы впервые атаковали здание генштаба ЦАХАЛ

20:04 1585

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" атаковали беспилотниками четыре объекта на территории Израиля, в том числе здание генерального штаба.

Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По его словам, ударам беспилотников также подверглись аэропорт Бен-Гурион, морской порт Ашдод и электростанция в Тель-Авиве. Как утверждает представитель сформированных хуситами вооруженных сил, атаки "успешно достигли своих целей".

Хуситы также атаковали беспилотниками и крылатой ракетой судно MSC Aby в Красном море.

"Ракетные войска и силы беспилотных систем провели совместную военную операцию, атаковав судно MSC Aby в северной части Красного моря <...>. Операция была проведена с использованием двух беспилотников и одной крылатой ракеты", - сказал Сариа.

По его словам, судно подверглось атаке "за связь с израильским врагом и нарушение запрета на проход в порты оккупированной Палестины". Сариа утверждает, что силы повстанцев зафиксировали прямое попадание по корпусу судна.

Как следует из данных сервиса Marine Traffic, контейнеровоз MSC Aby под флагом Либерии следовал из египетского порта Абу-Кир в саудовскую Джидду. Последний раз судно передавало данные о своем местоположении в 18:15 мск, находясь в порту назначения. Навигационный статус MSC Aby отображается на сайте сервиса как "пришвартован".

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали более ста судов в Красном море и Аденском заливе.

Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства с помощью ракет.

Турция может начать военную операцию в Сирии
Турция может начать военную операцию в Сирии
21:44 440
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили эксклюзив
19:18 2235
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
17:14 5545
Турецкие F-16 вторглись в небо Греции?
Турецкие F-16 вторглись в небо Греции?
20:27 1788
Хуситы впервые атаковали здание генштаба ЦАХАЛ
Хуситы впервые атаковали здание генштаба ЦАХАЛ
20:04 1586
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве видео
19:25 4911
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий
19:01 1528
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
16:05 7440
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
18:19 2656
Масштабная антиазербайджанская кампания в России
Масштабная антиазербайджанская кампания в России заявили в Милли Меджлисе
13:03 8852
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
18:43 1197

ЭТО ВАЖНО

Турция может начать военную операцию в Сирии
Турция может начать военную операцию в Сирии
21:44 440
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили эксклюзив
19:18 2235
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
17:14 5545
Турецкие F-16 вторглись в небо Греции?
Турецкие F-16 вторглись в небо Греции?
20:27 1788
Хуситы впервые атаковали здание генштаба ЦАХАЛ
Хуситы впервые атаковали здание генштаба ЦАХАЛ
20:04 1586
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве видео
19:25 4911
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий
19:01 1528
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
16:05 7440
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
18:19 2656
Масштабная антиазербайджанская кампания в России
Масштабная антиазербайджанская кампания в России заявили в Милли Меджлисе
13:03 8852
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
18:43 1197
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться