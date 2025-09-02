Хуситы впервые атаковали здание генштаба ЦАХАЛ

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" атаковали беспилотниками четыре объекта на территории Израиля, в том числе здание генерального штаба.

По его словам, ударам беспилотников также подверглись аэропорт Бен-Гурион, морской порт Ашдод и электростанция в Тель-Авиве. Как утверждает представитель сформированных хуситами вооруженных сил, атаки "успешно достигли своих целей".

Хуситы также атаковали беспилотниками и крылатой ракетой судно MSC Aby в Красном море.

"Ракетные войска и силы беспилотных систем провели совместную военную операцию, атаковав судно MSC Aby в северной части Красного моря <...>. Операция была проведена с использованием двух беспилотников и одной крылатой ракеты", - сказал Сариа.

По его словам, судно подверглось атаке "за связь с израильским врагом и нарушение запрета на проход в порты оккупированной Палестины". Сариа утверждает, что силы повстанцев зафиксировали прямое попадание по корпусу судна.

Как следует из данных сервиса Marine Traffic, контейнеровоз MSC Aby под флагом Либерии следовал из египетского порта Абу-Кир в саудовскую Джидду. Последний раз судно передавало данные о своем местоположении в 18:15 мск, находясь в порту назначения. Навигационный статус MSC Aby отображается на сайте сервиса как "пришвартован".

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали более ста судов в Красном море и Аденском заливе.

Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства с помощью ракет.