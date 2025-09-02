USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Турецкие F-16 вторглись в небо Греции?

20:27 1792

Турецкие истребители F-16, вооруженные ракетами «воздух-воздух», нарушили воздушное пространство Греции над юго-восточной частью Эгейского моря, в районе островов Родос и Кастеллоризо, сообщает Greek City Times.

Это первый подобный инцидент за последние 30 месяцев. Самолеты находились в греческом воздушном пространстве 3–4 минуты, прежде чем были перехвачены истребителями ВВС Греции, поднятыми с базы.

Министерство обороны Греции подтвердило факт нарушения, отметив, что турецкие самолёты не подали план полета в район греческой зоны идентификации воздушного движения (FIR).

Кроме того, в тот же день в FIR Афин без разрешения вторглись турецкий самолет ATR-72 и военный вертолет.

