Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Франция выдала ордер на арест Башара Асада

20:39 614

Франция выдала ордера на арест бывшего президента Сирии Башара Асада и шести других высокопоставленных экс-чиновников, сообщает France24.

Это связано с бомбардировкой города Хомс в 2012 году, в результате которой погибли два журналиста. Как пишет издание, погибли 56-летняя американка Мари Колвин, работавшая в британской газете The Sunday Times, и 28-летний французский фотограф Реми Ошлик.

Французские власти расследуют этот инцидент как потенциальное преступление против человечности и военное преступление. Помимо Башара Асада, ордера касаются в том числе его брата Махера Асада, бывшего главой 4-й сирийской бронетанковой дивизии, начальника разведки Али Мамлюка и бывшего начальника штаба армии Али Аюба.

Прежние власти Сирии отрицали причастность к бомбардировкам жилых домов, при которых могли погибнуть мирные люди. Башар Асад был свергнут в декабре 2024 года, а затем вместе с семьей получил убежище в России.

