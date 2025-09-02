Ракетный прорыв Турции. Израиль с Грецией обеспокоены

Турция стремительно превращается в полноценную ракетную державу, и это обстоятельство начинает оказывать прямое влияние на военно-стратегический баланс в Евразии и на Ближнем Востоке. Компания ROKETSAN официально объявила, что с 2026 года приступает к серийному производству гиперзвуковых баллистических ракет Tayfun Block 4. Тем самым Анкара фактически присоединилась к ограниченному клубу стран, обладающих технологиями гиперзвукового оружия, в который уже входят Россия, Китай, США и Иран.

Ракета Tayfun Block 4 весит более семи тонн, оснащена осколочно-фугасной боевой частью и сохраняет скорость более пяти Махов на всем протяжении полета, что позволяет поражать стратегические цели, включая системы противовоздушной обороны и критически важную военную инфраструктуру противника. Ее габариты позволяют классифицировать ракету как баллистическую средней дальности с радиусом поражения от одной до трех тысяч километров. Для сравнения, предыдущие версии Tayfun поражали цели на расстоянии не более пятисот километров. Генеральный директор ROKETSAN Мурат Икинджи заявил, что ракеты уже поставляются в турецкие вооруженные силы. Более того, речь идет о целом семействе Tayfun, которое будет включать различные блоки и модификации для выполнения специфических боевых задач. В ближайшее время ожидаются новые испытательные пуски. Одновременно компания успешно испытала вертикальную пусковую систему MIDLAS, разработанную для ВМС Турции. Первый фрегат нового класса TCG Istanbul уже получил данную установку, а в перспективе планируется ее экспорт.

Данная трансформация особенно впечатляет, если учесть, что еще недавно дальность турецких баллистических ракет не превышала трехсот километров. Первые испытания короткодействующей версии Tayfun прошли в 2022 году, а уже в феврале 2023-го ракета поразила цель на расстоянии 561 километра с точностью до пяти метров. Второе испытание в мае того же года подтвердило боеспособность системы, после чего началось ее серийное производство. Демонстрация этих возможностей вызвала серьезное беспокойство в Греции. Афины заявили, что Турция получила возможность поражать цели на территории всей Греции, включая ее столицу, и президент Реджеп Тайип Эрдоган не скрывал, что ракета может быть использована против греческих объектов. Однако наибольшие стратегические последствия связаны не с греческим направлением, а с потенциальным изменением баланса сил в отношениях Турции с Израилем. Появление в распоряжении Анкары баллистических ракет средней дальности, способных на гиперзвуковой скорости преодолевать расстояния до трех тысяч километров, превращает ее в игрока нового уровня. Израиль традиционно делает ставку на военно-воздушное превосходство и эшелонированную систему противовоздушной обороны. Турция же компенсирует этот дисбаланс созданием мощного арсенала баллистических ракет, которые труднее перехватывать даже современными системами ПВО.