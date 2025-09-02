USD 1.7000
Нападение в центре Марселя

Не менее пяти человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножами в центре Марселя. Об этом сообщил журналистам прокурор Николя Бессон.

"На данный момент у нас есть пять пострадавших, один из которых находится в критическом состоянии, и мы имеем преступника, который умер в 15:26. Этот человек был известен полиции и правосудию", - сказал прокурор.

По его словам, нападавшим был гражданин Туниса, легально находившийся во Франции. Его выселили из отеля в районе Бельзанс за неоплату аренды. Он довольно быстро вернулся в отель, поднялся на второй этаж и нанес удар ножом соседу по комнате, в которой жил до выселения.

Затем мужчина спустился на первый этаж, нанес несколько ударов ножом управляющему отелем, на улице погнался за сыном управляющего и ранил его в спину. После этого он направился в расположенную рядом закусочную и начал наносить удары находившимся там людям, однако посетители и сотрудники заведения смогли его прогнать. Мужчина выбежал на улицу, где уже беспорядочно начал нападать на прохожих, как минимум два человека получили травмы лица от ударов железным прутом. Прибывшие на место полицейские потребовали от нападавшего бросить оружие, но тот попытался атаковать и их, в результате стражи порядка были вынуждены применить электрошокер и огнестрельное оружие.

В общей сложности эпизод продолжался около получаса. В наиболее тяжелом состоянии находится самый первый пострадавший - бывший сосед по комнате нападавшего. Управляющий отелем и его сын госпитализированы в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. На данном этапе полиция не рассматривает произошедшее как теракт.

Во вторник вечером на место происшествия должен прибыть министр внутренних дел страны Брюно Ретайо.

