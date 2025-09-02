Анкара продолжает укреплять союз с Баку

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что Анкара будет и дальше поддерживать процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией. Об этом он написал на своей странице в соцсети после встречи с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Анаром Алиевым.

«Мы рады еще больше укреплять сотрудничество с братским Азербайджаном через совместные заседания комиссии. Наши отношения, выведенные на уровень союзничества благодаря Шушинской декларации, открывают новые горизонты в экономике, социальной политике и региональном сотрудничестве. После исторического шага 8 августа в Вашингтоне наши надежды на устойчивый мир и стабильность на Южном Кавказе возросли. Наша цель — способствовать миру, стабильности и процветанию региона, укрепляя общее развитие и гуманитарные связи», — подчеркнул Йылмаз.