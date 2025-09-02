USD 1.7000
EUR 1.9879
RUB 2.1122
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Новость дня
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Анкара продолжает укреплять союз с Баку

21:05 660

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что Анкара будет и дальше поддерживать процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией. Об этом он написал на своей странице в соцсети после встречи с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Анаром Алиевым.

«Мы рады еще больше укреплять сотрудничество с братским Азербайджаном через совместные заседания комиссии. Наши отношения, выведенные на уровень союзничества благодаря Шушинской декларации, открывают новые горизонты в экономике, социальной политике и региональном сотрудничестве. После исторического шага 8 августа в Вашингтоне наши надежды на устойчивый мир и стабильность на Южном Кавказе возросли. Наша цель — способствовать миру, стабильности и процветанию региона, укрепляя общее развитие и гуманитарные связи», — подчеркнул Йылмаз.

Турция может начать военную операцию в Сирии
Турция может начать военную операцию в Сирии
21:44 453
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили эксклюзив
19:18 2241
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
Азербайджан теряет пресную воду и Куру
17:14 5556
Турецкие F-16 вторглись в небо Греции?
Турецкие F-16 вторглись в небо Греции?
20:27 1800
Хуситы впервые атаковали здание генштаба ЦАХАЛ
Хуситы впервые атаковали здание генштаба ЦАХАЛ
20:04 1595
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве
В Киеве азербайджанец убит на национальной почве видео
19:25 4927
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется?
Саудовская Аравия – дирижер, США – куратор. Где сорвется? наш комментарий
19:01 1532
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
Эрдоган о переговорах с Алиевым: Опасения России напрасны
16:05 7444
Франция в тройном капкане
Франция в тройном капкане наш комментарий
18:19 2661
Масштабная антиазербайджанская кампания в России
Масштабная антиазербайджанская кампания в России заявили в Милли Меджлисе
13:03 8855
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
Кобахидзе: Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС
18:43 1198

